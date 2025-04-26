Трамп пригрозил Путину санкциями после встречи с Зеленским

Президент США Дональд Трамп пригрозил диктатору России Владимиру Путину новыми санкциями. В своем сообщении в социальной сети Truth Social Трамп сначала резко высказался в адрес главного корреспондента газеты The New York Times при Белом доме, а затем поставил под сомнение стремление Путина к заключению мира: "Кроме того, у Путина не было никаких оснований в последние дни наносить ракетные удары по гражданским районам, городам и селам", - написал Трамп.
"Я думаю, что он, возможно, вообще не хочет прекращать войну, а просто пытается водить меня за нос. С ним нужно обращаться иначе - через "финансовый кулак" или при помощи "вторичных санкций"? Слишком много людей погибает!!!" - добавил Трамп.
Вторичные санкции особенно мощны, поскольку создают своего рода санкционное кольцо вокруг определенных стран и организаций. Эти меры наказывают зарубежные компании, частных лиц или правительства, которые ведут бизнес с государствами или предприятиями, уже находящимися под санкциями.
👀Donald Trump on Putin: “It makes me think that maybe he doesn’t want to stop the war.” pic.twitter.com/n6sKN4dP7C— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) April 26, 2025
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