Трамп пригрозил Путину санкциями после встречи с Зеленским

Президент США Дональд Трамп пригрозил диктатору России Владимиру Путину новыми санкциями. В своем сообщении в социальной сети Truth Social Трамп сначала резко высказался в адрес главного корреспондента газеты The New York Times при Белом доме, а затем поставил под сомнение стремление Путина к заключению мира: "Кроме того, у Путина не было никаких оснований в последние дни наносить ракетные удары по гражданским районам, городам и селам", - написал Трамп.