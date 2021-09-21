ЕСПЧ: Россия несет ответственность за отравление Александра Литвиненко
Европейский суд по правам человека во вторник постановил, что Россия несет ответственность за отравление Александра Литвиненко в 2006 году, сообщает агентство Reuters.
Европейский суд по правам человека во вторник постановил, что Россия несет ответственность за отравление Александра Литвиненко в 2006 году, сообщает агентство Reuters.
"Россия несет ответственность за убийство Александра Литвиненко в Великобритании", - сообщил суд.
Как указали в ЕСПЧ, суд "неопровержимо" постановил, что убийство совершили граждане России Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, и имеются "достаточно сильные доказательства", что они действовали по заданию российских спецслужб.
Россия всегда отвергала связь со смертью Литвиненко.
Александр Литвиненко, бывший агентом ФСБ, но ставший критиком Кремля, скончался в ноябре 2006 года после того, как выпил отравленный радиоактивным полонием-210 чай в гостинице Лондона. В ходе расследования в 2016 году в Великобритании было констатировано, что его убила российская разведка, возможно, с согласия президента России Владимира Путина.
Великобритания назвала двух подозреваемых в убийстве Литвиненко, однако они по-прежнему живут на свободе в России.
Правительство России обвинили и в связи с отравлением бывшего двойного агента России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году в Великобритании и отравлением оппозиционера Алексея навального в 2020 году в России.