ЕСПЧ: Россия несет ответственность за отравление Александра Литвиненко

"Россия несет ответственность за убийство Александра Литвиненко в Великобритании", - сообщил суд.

Как указали в ЕСПЧ, суд "неопровержимо" постановил, что убийство совершили граждане России Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, и имеются "достаточно сильные доказательства", что они действовали по заданию российских спецслужб.

Россия всегда отвергала связь со смертью Литвиненко.

Александр Литвиненко, бывший агентом ФСБ, но ставший критиком Кремля, скончался в ноябре 2006 года после того, как выпил отравленный радиоактивным полонием-210 чай в гостинице Лондона. В ходе расследования в 2016 году в Великобритании было констатировано, что его убила российская разведка, возможно, с согласия президента России Владимира Путина.

Великобритания назвала двух подозреваемых в убийстве Литвиненко, однако они по-прежнему живут на свободе в России.