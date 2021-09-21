Количество госпитализированных пациентов с Covid-19 продолжает расти
На прошлой неделе на 41% увеличилось количество госпитализированных пациентов с Covid-19, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
На прошлой неделе на 41% увеличилось количество госпитализированных пациентов с Covid-19, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За последнюю неделю с 13 по 19 сентября количество выявленных случаев Covid-19 увеличилось на 25,9%. Продолжает расти и количество госпитализаций: прирост составил 41%, в среднем в стационаре ежедневно лечатся 309 (ранее 218) пациентов, на 16% выросло число больных, нуждающихся в интенсивной терапии (в среднем 31 пациент в день).
Из общего количества проведенных тестов 74% или 162 153 были связаны: со скринингом в образовательных учреждениях, а 26% или 55 542 составили тесты остальных жителей. Из новых положительных случаев Covid-19 12% или 393 связаны со скринингом в школах, в то время как 88% или 2974 инфицированных констатированы среди остальной части населения. Симптомы заболевания наблюдались у 63% инфицированных, выявленных во время скрининга.
SPKC отмечает, что рост продолжается во всех возрастных группах, особенно в возрастной группе 10-14 лет. На прошлой неделе увеличилось количество новых случаев Covid-19 во всех регионах. Коэффициент репродуктивности инфекции Covid-19 на прошлой неделе составил 1,14 (1,17 неделей ранее), что указывает на широкое распространение инфекционного заболевания среди населения.
В среднем по Европе двухнедельный показатель совокупной заболеваемости на 100 000 населения продолжает незначительно снижаться - 171,2 случая (187,3 неделей ранее). В Латвии этот показатель вырос до 255,5 случая (неделей ранее - 182,1).
На прошлой неделе незначительно сократилось количество завезенных случаев Covid-19 - до 47, что составляет 1,4% всех случаев заболевания в Латвии. В течение последнего месяца заболевшие чаще всего прибывали в Латвию из:
На сегодняшний день в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 150 749 человек, 2 645 человек, пораженных этим заболеванием, скончались.