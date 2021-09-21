Количество госпитализированных пациентов с Covid-19 продолжает расти

За последнюю неделю с 13 по 19 сентября количество выявленных случаев Covid-19 увеличилось на 25,9%. Продолжает расти и количество госпитализаций: прирост составил 41%, в среднем в стационаре ежедневно лечатся 309 (ранее 218) пациентов, на 16% выросло число больных, нуждающихся в интенсивной терапии (в среднем 31 пациент в день).

Из общего количества проведенных тестов 74% или 162 153 были связаны: со скринингом в образовательных учреждениях, а 26% или 55 542 составили тесты остальных жителей. Из новых положительных случаев Covid-19 12% или 393 связаны со скринингом в школах, в то время как 88% или 2974 инфицированных констатированы среди остальной части населения. Симптомы заболевания наблюдались у 63% инфицированных, выявленных во время скрининга.

На прошлой неделе в среднем проводилось 31 099 тестов на коронавирус в день и было выявлено в среднем 493 новых случая (ранее 382).

SPKC отмечает, что рост продолжается во всех возрастных группах, особенно в возрастной группе 10-14 лет. На прошлой неделе увеличилось количество новых случаев Covid-19 во всех регионах. Коэффициент репродуктивности инфекции Covid-19 на прошлой неделе составил 1,14 (1,17 неделей ранее), что указывает на широкое распространение инфекционного заболевания среди населения.

В среднем по Европе двухнедельный показатель совокупной заболеваемости на 100 000 населения продолжает незначительно снижаться - 171,2 случая (187,3 неделей ранее). В Латвии этот показатель вырос до 255,5 случая (неделей ранее - 182,1).

На прошлой неделе незначительно сократилось количество завезенных случаев Covid-19 - до 47, что составляет 1,4% всех случаев заболевания в Латвии. В течение последнего месяца заболевшие чаще всего прибывали в Латвию из:

России (55 случаев),

Беларуси (47),

Великобритании (40),

Литвы (36),

Германии (27),

Грузии (27),

Греции (23),

Ирландии (18),

Испании (17),

Эстонии (17).