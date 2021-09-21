Мэр Тарту хочет наладить регулярное железнодорожное сообщение с Ригой
Между Тарту и Ригой необходимо наладить регулярное железнодорожное сообщение, заявил во вторник мэр Тарту Урмас Клаас.
Между Тарту и Ригой необходимо наладить регулярное железнодорожное сообщение, заявил во вторник мэр Тарту Урмас Клаас.
По его мнению, вопрос о поездах должен быть включен в повестку дня в диалоге правительств Эстонии и Латвии.
Вместе с тем возникает и реальная возможность наладить железнодорожное сообщение между Ригой и Тарту, но это уже требует тесного сотрудничества правительств Эстонии и Латвии", - сказал мэр Тарту, отметив, что уже нужно начинать согласовывать расписание поездов между Латвией и Эстонией.
Руководитель компании Eesti Raudtee Кайдо Зиммерманн сообщил, что открыть движение поездов между двумя городами будет возможно не позднее 2024 года.
По оценке Клааса, транспортный доступ к Тарту и югу Эстонии в целом будет особенно актуальным в 2024 году, поскольку Тарту вместе с 19 самоуправлениями Эстонии примет титул культурной столицы Европы.
Во вторник утром в Тарту остановился специальный поезд в рамках Европейского года железных дорог - 2021 Connecting Europe Express. Прибытие этого поезда привлекло внимание и к теме железнодорожного сообщения между Тарту и Ригой.
Из Таллина поезд проводили в путь глава генерального директората по мобильности и транспорту Европейской комиссии Хенрик Хололей, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, а также министры транспорта Латвии и Литвы. В поездке принимают участие руководители балтийских и финских компаний, связанных с железной дорогой.
Из Тарту специальный поезд отправился в Валгу, откуда взял курс на Латвию и Литву.
Поезд Connecting Europe Express выехал из Лиссабона 2 сентября и прибудет в Париж 7 октября, побывав в 26 странах и преодолев более 20 000 километров. Во время остановок все желающие могут ознакомиться с выставкой, рассказывающей о различных европейских проектах в секторе железнодорожного сообщения.