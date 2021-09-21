Мэр Тарту хочет наладить регулярное железнодорожное сообщение с Ригой

По его мнению, вопрос о поездах должен быть включен в повестку дня в диалоге правительств Эстонии и Латвии.

"В направлении Таллина транспортные соединения к 2024 году станут еще лучше, чем сегодня, - поезд от Тарту до Таллина будет доезжать за 1 час 35 минут, и по электрифицированной железной дороге пойдут новые составы.

Вместе с тем возникает и реальная возможность наладить железнодорожное сообщение между Ригой и Тарту, но это уже требует тесного сотрудничества правительств Эстонии и Латвии", - сказал мэр Тарту, отметив, что уже нужно начинать согласовывать расписание поездов между Латвией и Эстонией.

Руководитель компании Eesti Raudtee Кайдо Зиммерманн сообщил, что открыть движение поездов между двумя городами будет возможно не позднее 2024 года.

По оценке Клааса, транспортный доступ к Тарту и югу Эстонии в целом будет особенно актуальным в 2024 году, поскольку Тарту вместе с 19 самоуправлениями Эстонии примет титул культурной столицы Европы.

"Статус культурной столицы Европы откроет дорогу в Тарту большому количеству людей и поэтому необходимо работать во имя того, чтобы у Тарту и Южной Эстонии была налажена быстрая и безопасная связь со всем миром - воздушным, шоссейным и железнодорожным транспортом", - добавил Клаас.

Во вторник утром в Тарту остановился специальный поезд в рамках Европейского года железных дорог - 2021 Connecting Europe Express. Прибытие этого поезда привлекло внимание и к теме железнодорожного сообщения между Тарту и Ригой.

Из Таллина поезд проводили в путь глава генерального директората по мобильности и транспорту Европейской комиссии Хенрик Хололей, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, а также министры транспорта Латвии и Литвы. В поездке принимают участие руководители балтийских и финских компаний, связанных с железной дорогой.

Из Тарту специальный поезд отправился в Валгу, откуда взял курс на Латвию и Литву.