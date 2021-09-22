Ср, 22.09.2021
Необходимо исследовать возможности использования быстрых тестов, что было бы намного эффективнее Илзе Индриксоне, депутат Сейма
Илзе Индриксоне, депутат Сейма
2

Следует ли финансово "наказывать" людей, которые не были вакцинированы от Covid-19?

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В Латвии расходы на лечение в общей сложности 64 различных опасных инфекционных заболеваний, включая Covid-19, покрывает государство. Также покрываются расходы на вакцинацию населения от некоторых из этих болезней. Вопрос о том, должны ли люди, которые не хотят проходить вакцинацию, покрывать расходы на собственное лечение, широко обсуждался в обществе. Чтобы узнать о роли государства в покрытии расходов на лечение пациентов с Covid-19 и о том, должны ли непривитые люди оплачивать стационарное лечение сами, TVNET обратился к Сандису Кравалису, автору инициативы "Невакцинированные без уважительной причины должны оплачивать лечение самостоятельно", а также к ряду медицинских специалистов.

В настоящее время более 8700 человек подписались на инициативу на портале manabalss.lv, которая предусматривает необоснованное покрытие затрат на лечение от Covid-19 невакцинированных людей. Автор инициативы Сандис Кравалис считает, что часть общества ограничена в праве на качественную медицинскую помощь, потому что в больницах открыты дополнительные отделения Covid-19, что снижает доступность медицинской помощи для пациентов с онкологическими, хроническими, иммунодепрессивными, сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями.

"Потенциальные пациенты с Covid-19 имеют прекрасную возможность не попадать в больницу, а у большинства других пациентов такой возможности нет.

Здесь начинается сортировка пациентов, в ходе которой приоритетными становятся пациенты с Covid-19", - говорит Кравалис.

2

Кравалис утверждает, что в случае Covid-19 доступны эффективные вакцины, которые предотвращают течение серьезного заболевания и экономят государству большие суммы на лечение.

Данные Национальной службы здравоохранения показывают, что стоимость однодневного лечения для пациента с легким течением болезни составляет 232 евро, средним - 160, а с тяжелым - 253 евро. Пациенты со среднетяжелым течением болезни проходят лечение в среднем от 9 до 10 дней, что обходится государству примерно в 1500 евро, а тяжелобольный пациент, который находится в больнице в течение примерно 14-15 дней, стоит в среднем 3500 евро. В настоящее время в латвийских больницах проходят лечение 306 пациентов с Covid-19 со средней степенью заболевания и 44 с тяжелым течением болезни. Всего с начала пандемии в Латвии госпитализировано около 15 000 пациентов.

"Это дискриминация по отношению к остальному обществу и другим пациентам, которые не могут получить полностью оплачиваемую и качественную медицинскую помощь. Свобода выбора не должна становиться обузой и создавать дополнительные расходы для других членов общества и государства", - говорит Кравалис.

Государство оплачивает лечение таких опасных заболеваний, как болезнь Лайма, туберкулез, вирусные кишечные инфекции, такие как ротавирус и другие. Оскар Шнейдерс, пресс-секретарь Министерства здравоохранения, признает, что, как и в случае с другими опасными инфекционными заболеваниями, государство предоставляет лечение от Covid-19 и будет продолжать это делать. "Что касается опасных инфекционных заболеваний, то их невозможно разделить, то есть обеспечить лечение одной группе населения или отказать в нем другой.

Инфекционное заболевание представляет собой угрозу для общества в целом, и если отказать в лечении определенной группе населения, это угрожает не только отдельному человеку, но и  обществу в целом.

2

Учитывая, что болезнь продолжает распространяться, это, безусловно, недопустимо", - говорит Шнейдерс.

Кристиана Улме, реаниматолог-анестезиолог отделения интенсивной терапии Восточной больницы, говорит, что в настоящее время в отделении интенсивной терапии находится много невакцинированных пациентов с Covid-19, которые страдают от самого тяжелого течения болезни.

Это также молодые пациенты без специфических сопутствующих заболеваний, которые заболели серьезно, потому что они не были вакцинированы.

2

"Вопрос о том, стоит ли покрывать лечение для непривитых, на мой взгляд, глупый. Независимо от того, насколько сильно хочется обратить внимание людей и побудить их пройти вакцинацию, мы все платим налоги, и каждый имеет право на лечение. Мы не можем начать дискриминацию в отношении кого-либо сейчас, если, например, мы также лечим бездомных, которые, может быть, эти налоги не платят. Всем нужно помогать", - говорит Улме.

Жители Риги, к которым обратился TVNET, считают, что государство обязано обеспечить лечение от Covid-19 для непривитых. Реализация такой инициативы создала бы еще больший разрыв между вакцинированными и невакцинированными.

"Да, государство должно платить, потому что я плачу налоги. Я не поддерживаю эту инициативу. Прямая обязанность медицины - проявлять интерес ко всем сторонам. На мой взгляд, Covid-19 ничем не отличается от других заболеваний. То, что сейчас происходит - это издевательство над людьми", - говорит Сандра, которая не была вакцинирована против Covid-19.

Элизабет, которая была вакцинирована, подчеркивает: "Если бы было так, что те, кто не был вакцинирован, должны были бы сами платить за лечение, это сработало бы совсем наоборот - началось бы сопротивление. Часто, если что-то навязывают, хочется делать еще больше. Я думаю, то же самое и с вакцинами, будет еще большее разделение общества".

Эпидемиолог Никита Троянский считает, что эта инициатива противоречит основному принципу общественного здоровья*, основанному на взаимном доверии государства и народа.

"Было бы неправильно со стороны государства брать и наказывать тех, кто по тем или иным причинам не строит доверия в этих отношениях, потому что это вина не только этих людей, но и государства. Если мы посмотрим на это с юридической точки зрения, то это противоречит праву человека на здравоохранение, но я не думаю, что это было бы правильно. Это только усилит экономическое неравенство. Как известно, люди, не прошедшие вакцинацию, часто принадлежат к социально-экономически неблагополучным слоям населения.

Если бы мы загнали их в долги за лечение, это сделало бы выбор этих людей - не вакцинироваться - настолько большой ошибкой, за которую им пришлось бы платить, если, конечно, они выжили бы.

2

Люди должны иметь право на ошибку, которая не будет стоить им потенциально смертельного финансового бремени", - сказал Троянский.

*Руководящие принципы общественного здравоохранения на 2021-2027 гг.

5. Уменьшение неравенства и социальной интеграции

Неравенство в отношении здоровья является одной из основных социальных, экономических и политических проблем сегодняшнего дня, и его уменьшение должно быть одним из приоритетов в содействии выравнивания неравенства в отношении здоровья между мужчинами и женщинами, людьми с разным уровнем образования и доходов, живущими в разных регионах и в других социально-экономических группах, это достигается за счет реализации конкретных мер. Это также целевое вовлечение групп риска в деятельность по укреплению здоровья и профилактике заболеваний с целью улучшения их знаний о здоровье и их более активного участия в принятии решений, связанных со здоровьем.


НАВЕРХ
Back