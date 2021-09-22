Следует ли финансово "наказывать" людей, которые не были вакцинированы от Covid-19?

"Это дискриминация по отношению к остальному обществу и другим пациентам, которые не могут получить полностью оплачиваемую и качественную медицинскую помощь. Свобода выбора не должна становиться обузой и создавать дополнительные расходы для других членов общества и государства", - говорит Кравалис.

Государство оплачивает лечение таких опасных заболеваний, как болезнь Лайма, туберкулез, вирусные кишечные инфекции, такие как ротавирус и другие. Оскар Шнейдерс, пресс-секретарь Министерства здравоохранения, признает, что, как и в случае с другими опасными инфекционными заболеваниями, государство предоставляет лечение от Covid-19 и будет продолжать это делать. "Что касается опасных инфекционных заболеваний, то их невозможно разделить, то есть обеспечить лечение одной группе населения или отказать в нем другой.

Инфекционное заболевание представляет собой угрозу для общества в целом, и если отказать в лечении определенной группе населения, это угрожает не только отдельному человеку, но и обществу в целом.

Учитывая, что болезнь продолжает распространяться, это, безусловно, недопустимо", - говорит Шнейдерс.

Кристиана Улме, реаниматолог-анестезиолог отделения интенсивной терапии Восточной больницы, говорит, что в настоящее время в отделении интенсивной терапии находится много невакцинированных пациентов с Covid-19, которые страдают от самого тяжелого течения болезни.

Это также молодые пациенты без специфических сопутствующих заболеваний, которые заболели серьезно, потому что они не были вакцинированы.

"Вопрос о том, стоит ли покрывать лечение для непривитых, на мой взгляд, глупый. Независимо от того, насколько сильно хочется обратить внимание людей и побудить их пройти вакцинацию, мы все платим налоги, и каждый имеет право на лечение. Мы не можем начать дискриминацию в отношении кого-либо сейчас, если, например, мы также лечим бездомных, которые, может быть, эти налоги не платят. Всем нужно помогать", - говорит Улме.

Жители Риги, к которым обратился TVNET, считают, что государство обязано обеспечить лечение от Covid-19 для непривитых. Реализация такой инициативы создала бы еще больший разрыв между вакцинированными и невакцинированными.

"Да, государство должно платить, потому что я плачу налоги. Я не поддерживаю эту инициативу. Прямая обязанность медицины - проявлять интерес ко всем сторонам. На мой взгляд, Covid-19 ничем не отличается от других заболеваний. То, что сейчас происходит - это издевательство над людьми", - говорит Сандра, которая не была вакцинирована против Covid-19.

Элизабет, которая была вакцинирована, подчеркивает: "Если бы было так, что те, кто не был вакцинирован, должны были бы сами платить за лечение, это сработало бы совсем наоборот - началось бы сопротивление. Часто, если что-то навязывают, хочется делать еще больше. Я думаю, то же самое и с вакцинами, будет еще большее разделение общества".

Эпидемиолог Никита Троянский считает, что эта инициатива противоречит основному принципу общественного здоровья*, основанному на взаимном доверии государства и народа.

"Было бы неправильно со стороны государства брать и наказывать тех, кто по тем или иным причинам не строит доверия в этих отношениях, потому что это вина не только этих людей, но и государства. Если мы посмотрим на это с юридической точки зрения, то это противоречит праву человека на здравоохранение, но я не думаю, что это было бы правильно. Это только усилит экономическое неравенство. Как известно, люди, не прошедшие вакцинацию, часто принадлежат к социально-экономически неблагополучным слоям населения.

Если бы мы загнали их в долги за лечение, это сделало бы выбор этих людей - не вакцинироваться - настолько большой ошибкой, за которую им пришлось бы платить, если, конечно, они выжили бы.

Люди должны иметь право на ошибку, которая не будет стоить им потенциально смертельного финансового бремени", - сказал Троянский.