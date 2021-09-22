Ученые: коронавирус можно нейтрализовать электричеством

Слабым местом коронавирусов в данном случае является так называемый пиковый белок - белок, очень чувствительный к электрическому напряжению, объясняет Мартин Гарсия из университета Касселя.
С начала 2020 года профессор физики и его команда изучают поведение коронавируса в электрических полях и за несколько недель работы разработали сложные компьютерные симуляции.
В симуляции вирусы проходят через электрическое поле, созданное между двумя металлическими пластинами. Эта технология не новая. Ее используют, например, для дезинфекции в пищевой промышленности. Однако бактериям требуется высокое напряжение, а метод, разработанный в университете Касселя, работает с низким током, например, от батарей.
Низкое напряжение, высокий эффект
Гарсия объясняет, что коронавирусы "чрезвычайно нестабильны" и что низкое напряжение изменяет их структуру и, таким образом, делает их неактивными.
Это означает, что вирусы продолжают существовать, но больше не могут прикрепляться к другим клеткам и, следовательно, безвредны. "Это не проблема, если вы вдохнете [такой нейтрализованный] вирус", - объясняет Гарсия.
Терапия и вакцинация также нацелены на пиковые белки. Эти белки даже более чувствительны к электрическому напряжению из-за мутаций, поэтому, как только они вступают в контакт с полем электрического напряжения, они становятся неактивными.
По словам Гарсиа, с помощью такого электрического поля можно легко улучшить воздушные фильтры. Новое оборудование не требуется, его можно использовать для существующих фильтров, а метод измерения напряжения в конечном итоге дешевле, поскольку он требует мало энергии.
Фильтр, который фильтрует вирусы из воздуха, необходимо регулярно менять, но это не обязательно, используя метод Касселя. Инженеры из университета Касселя в настоящее время изучают, как именно создать такой фильтр и как такое устройство может выглядеть.
Метод также можно использовать в масках для лица
В некоторых случаях такие электрические фильтры также могут быть интегрированы в маски для лица при использовании в помещении, например, на дискотеках. Однако в повседневной жизни, по словам профессора Мартина Гарсии, это было бы непрактично.
Заявка на патент на технологию уже подана, но теперь остается только найти компанию, которая захочет опробовать ее на своих воздушных фильтрах. До сих пор разработка системы основывалась на физических моделях, которые необходимо окончательно проверить на практике. Но Гарсия и его команда исследователей надеются, что все пойдет по плану.