Ученые: коронавирус можно нейтрализовать электричеством

Слабым местом коронавирусов в данном случае является так называемый пиковый белок - белок, очень чувствительный к электрическому напряжению, объясняет Мартин Гарсия из университета Касселя.

С начала 2020 года профессор физики и его команда изучают поведение коронавируса в электрических полях и за несколько недель работы разработали сложные компьютерные симуляции.

В симуляции вирусы проходят через электрическое поле, созданное между двумя металлическими пластинами. Эта технология не новая. Ее используют, например, для дезинфекции в пищевой промышленности. Однако бактериям требуется высокое напряжение, а метод, разработанный в университете Касселя, работает с низким током, например, от батарей.

Низкое напряжение, высокий эффект

Гарсия объясняет, что коронавирусы "чрезвычайно нестабильны" и что низкое напряжение изменяет их структуру и, таким образом, делает их неактивными.

Это означает, что вирусы продолжают существовать, но больше не могут прикрепляться к другим клеткам и, следовательно, безвредны. "Это не проблема, если вы вдохнете [такой нейтрализованный] вирус", - объясняет Гарсия.

Терапия и вакцинация также нацелены на пиковые белки. Эти белки даже более чувствительны к электрическому напряжению из-за мутаций, поэтому, как только они вступают в контакт с полем электрического напряжения, они становятся неактивными.

По словам Гарсиа, с помощью такого электрического поля можно легко улучшить воздушные фильтры. Новое оборудование не требуется, его можно использовать для существующих фильтров, а метод измерения напряжения в конечном итоге дешевле, поскольку он требует мало энергии.

Фильтр, который фильтрует вирусы из воздуха, необходимо регулярно менять, но это не обязательно, используя метод Касселя. Инженеры из университета Касселя в настоящее время изучают, как именно создать такой фильтр и как такое устройство может выглядеть.

Метод также можно использовать в масках для лица

В некоторых случаях такие электрические фильтры также могут быть интегрированы в маски для лица при использовании в помещении, например, на дискотеках. Однако в повседневной жизни, по словам профессора Мартина Гарсии, это было бы непрактично.