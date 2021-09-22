Ср, 22.09.2021
Слышал, что она в машине звонит всем подряд: матери, которая ее, мягко говоря, отшила, подругам, которые не брали телефон... Она очень сильно плакала. Стало жалко. Инспектор отдела полиции порядка Лиепайского участка Мадарс Купичс
Инспектор отдела полиции порядка Лиепайского участка Мадарс Купичс

В мире снижается заболеваемость и смертность от Covid-19

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

На прошло неделе в мире продолжало снижаться как число новых случаев Covid-19, так и число новых смертей, связанных с Covid-19, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду, 22 сентября, пишет DPA.  

В период с 13 по 19 сентября было зарегистрировано более 3,6 миллиона случаев инфицирования и менее 60 000 случаев смерти.

Общее количество подтвержденных случаев Covid-19 в мире выросло до неполных 228 миллионов.

Значительное уменьшение новых случаев было зарегистрировано в Восточном Средиземноморье и Юго-Восточной Азии.

Наибольшее количество новых случаев было зарегистрировано в США (1 107 644), Индии (211 242), Великобритании (203 077) и Турции (183 962).

Число новых смертей во всем мире снизилось на 7% по сравнению с предыдущей неделей. Во время пандемии от заражения Covid-19 умерло более 4,6 миллиона человек.

Число новых смертей на прошлой неделе снизилось в Африке, восточном Средиземноморье и Юго-Восточной Азии, а в западной части Тихого океана оно выросло на 7%.

Наибольшее количество новых смертей было зарегистрировано в США (12 896), России (5 469), Бразилии (3727) и Мексике (3689).


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