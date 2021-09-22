В мире снижается заболеваемость и смертность от Covid-19

В период с 13 по 19 сентября было зарегистрировано более 3,6 миллиона случаев инфицирования и менее 60 000 случаев смерти.

Общее количество подтвержденных случаев Covid-19 в мире выросло до неполных 228 миллионов.

Значительное уменьшение новых случаев было зарегистрировано в Восточном Средиземноморье и Юго-Восточной Азии.

Наибольшее количество новых случаев было зарегистрировано в США (1 107 644), Индии (211 242), Великобритании (203 077) и Турции (183 962).

Число новых смертей во всем мире снизилось на 7% по сравнению с предыдущей неделей. Во время пандемии от заражения Covid-19 умерло более 4,6 миллиона человек.

Число новых смертей на прошлой неделе снизилось в Африке, восточном Средиземноморье и Юго-Восточной Азии, а в западной части Тихого океана оно выросло на 7%.