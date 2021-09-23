"Наш момент счастья был коротким". Семья просит помощи, чтобы спасти жизнь 6-месячного сына

Сын Иевы Райан Себастиан (Raians Sebastians) родился 17 марта 2021 года.

"Наш момент счастья был коротким. Спустя пару часов врачи принесли первые плохие новости",

- писала молодая мама.

"Во время беременности были проведены все возможные и невозможные анализы, тесты и манипуляции, сделана эхокардиография, и ничто не свидетельствовало об ожидаемых проблемах.

К сожалению, мой маленький мальчик родился с очень редким заболеванием сердца, атрезией пищевода и фистулой. За эти шесть месяцев в больнице почти каждый день приходили новые медицинские диагнозы или возникали серьезные проблемы.

Из этих 6 месяцев лишь три недели мы провели вне отделения интенсивной терапии. Все времена года для нас прошли за окном больницы.

6 месяцев день изо дня в маске для лица и несколько месяцев без возможности взять на руки своего мальчика...

Отец увидел сына лишь спустя почти 2 месяца".

Как пишет мама малыша, 11 сентября у ребенка случился сильный приступ аспирации и, возможно, возникло кислородное голодание.

"Мы как родители не готовы сдаваться", - говорит Иева.

Она отмечает, что семья нашла больницу в Ванкувере, однако чтобы перебраться туда и покрыть лечение - необходима помощь неравнодушных людей.

"Сейчас работаем с латвийскими врачами и службами, чтобы можно было перевезти его.

К сожалению, нашего сына нельзя транспортировать путем коммерческой перевозки из-за его состояния здоровья, и потому наша единственная возможность - специальная амбулатория".