Ср, 22.09.2021
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Инспектор отдела полиции порядка Лиепайского участка Мадарс Купичс

На восстановление Собора Парижской Богоматери пожертвовано 840 миллионов евро

Пожар в Соборе Парижской Богоматери ФОТО: Ekrānuzņēmums

На восстановление Собора Парижской Богоматери пожертвовано 840 миллионов евро, сообщает AFP.

В то же время пожертвования на восстановление шедевра готики 13-го века продолжают поступать, отметил на заседании комиссии Сената бывший командир вооруженных сил и контролер проекта реконструкции Жан-Луи Жоржелен.

Французский нефтяной концерн Total пожертвовал 100 миллионов евро, столь же значительную сумму, объем которой не раскрывается, последовал и фонд наследницы L'Oreal Лилиан Беттанкур.

Жоржелен не раскрыл, как деньги будут тратиться, указав, что о распределении средств будет сообщено публично после того, как объем работ будет разделен между контролирующими предприятиями.

За прошедшие два года было проведено укрепление конструкций основания, и сейчас эта работа завершена.

Проведение работ в соборе позволяет надеяться, что он будет открыт в апреле 2024 года, сказал Жоржелен.

В свою очередь восстановление округи собора, вероятно, начнется только в 2025 году, отметил он, добавив, что будет создан временный подход для туристов, которые будут посещать столицу Франции во время летних олимпийских игр 2024 года.


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