На восстановление Собора Парижской Богоматери пожертвовано 840 миллионов евро

В то же время пожертвования на восстановление шедевра готики 13-го века продолжают поступать, отметил на заседании комиссии Сената бывший командир вооруженных сил и контролер проекта реконструкции Жан-Луи Жоржелен.

Французский нефтяной концерн Total пожертвовал 100 миллионов евро, столь же значительную сумму, объем которой не раскрывается, последовал и фонд наследницы L'Oreal Лилиан Беттанкур.

Жоржелен не раскрыл, как деньги будут тратиться, указав, что о распределении средств будет сообщено публично после того, как объем работ будет разделен между контролирующими предприятиями.

За прошедшие два года было проведено укрепление конструкций основания, и сейчас эта работа завершена.

Проведение работ в соборе позволяет надеяться, что он будет открыт в апреле 2024 года, сказал Жоржелен.