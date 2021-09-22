На восстановление Собора Парижской Богоматери пожертвовано 840 миллионов евро
На восстановление Собора Парижской Богоматери пожертвовано 840 миллионов евро, сообщает AFP.
На восстановление Собора Парижской Богоматери пожертвовано 840 миллионов евро, сообщает AFP.
В то же время пожертвования на восстановление шедевра готики 13-го века продолжают поступать, отметил на заседании комиссии Сената бывший командир вооруженных сил и контролер проекта реконструкции Жан-Луи Жоржелен.
Французский нефтяной концерн Total пожертвовал 100 миллионов евро, столь же значительную сумму, объем которой не раскрывается, последовал и фонд наследницы L'Oreal Лилиан Беттанкур.
Жоржелен не раскрыл, как деньги будут тратиться, указав, что о распределении средств будет сообщено публично после того, как объем работ будет разделен между контролирующими предприятиями.
За прошедшие два года было проведено укрепление конструкций основания, и сейчас эта работа завершена.
В свою очередь восстановление округи собора, вероятно, начнется только в 2025 году, отметил он, добавив, что будет создан временный подход для туристов, которые будут посещать столицу Франции во время летних олимпийских игр 2024 года.