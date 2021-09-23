В Елгавском крае в реке нашли микроавтобус

В машине не было людей. Спасатели вытащили машину на берег и передали сотрудникам Госполиции, сообщает VUGD.

В свою очередь 22 сентября после 21:00 помощь спасателей понадобилась в Юркалне, где на трассе Вентспилс - Гробиня произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса. Спасатели вытащили пострадавшего из разбившегося автомобиля и передали медперсоналу Службы неотложной медицинской помощи, а также отсоединили клеммы аккумуляторных батарей обоих автомобилей и привели в порядок проезжую часть.

За последние сутки в VUGD поступило 35 вызовов: 10 - на пожаротушение, 16 - на спасательные работы, а девять вызовов были ложными.

В среду в результате ДТП в Латвии пострадали 15 человек

Вчера, 22 сентября, в Латвии зарегистрировано 78 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 15 человек, сообщает Государственная полиция.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала девять водителей, за превышение скорости оформлено 226 протоколов.