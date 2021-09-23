Найдены обломки самолета Ан-26, разбившегося под Хабаровском
Обломки самолета Ан-26, пропавшего 22 сентября под Хабаровском, обнаружены в заповеднике Большехехцирский у подножия горы в районе поселка Корфовский, сообщает "Медуза" со ссылкой ТАСС.
Обломки самолета Ан-26, пропавшего 22 сентября под Хабаровском, обнаружены в заповеднике Большехехцирский у подножия горы в районе поселка Корфовский, сообщает "Медуза" со ссылкой ТАСС.
Место крушения заметили с вертолета МЧС. Спасатели пока не могут добраться до самолета, так как он упал в труднодоступной местности.
Вчера, 22 сентября, Ан-26 исчез с радаров и перестал выходить на связь примерно в 40 километрах от Хабаровска.
Самолет, принадлежащий компании "Летные проверки и системы", занимался проверкой наземных средств связи и радиолокационного оборудования в Хабаровском крае. На его борту находились шесть человек.
Предварительные причины крушения: плохие погодные условия или ошибка пилотирования.