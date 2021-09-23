Чт, 23.09.2021
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Никита Троянский, эпидемиолог

Найдены обломки самолета Ан-26, разбившегося под Хабаровском

ФОТО: Ekrānuzņēmums/Yuri Smitiuk/TASS

Обломки самолета Ан-26, пропавшего 22 сентября под Хабаровском, обнаружены в заповеднике Большехехцирский у подножия горы в районе поселка Корфовский, сообщает "Медуза" со ссылкой ТАСС.

Место крушения заметили с вертолета МЧС. Спасатели пока не могут добраться до самолета, так как он упал в труднодоступной местности.

Экипаж Ан-26, по предварительным данным, не выжил.

Вчера, 22 сентября, Ан-26 исчез с радаров и перестал выходить на связь примерно в 40 километрах от Хабаровска.

Самолет, принадлежащий компании "Летные проверки и системы", занимался проверкой наземных средств связи и радиолокационного оборудования в Хабаровском крае. На его борту находились шесть человек.

Предварительные причины крушения: плохие погодные условия или ошибка пилотирования.


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