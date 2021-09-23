Джонни Депп осудил культуру отмены

Актер получил престижную награду Donostia Award на кинофестивале в Сан-Себастьяне. Выступая на церемонии награждения, он осудил культуру отмены, заявив, что сейчас каждый человек находится в опасности.

"Это случилось не только со мной, а со многими людьми. Подобные вещи произошли с женщинами, мужчинами. К сожалению, в какой-то момент люди начинают думать, что это нормально", - сказал Депп.

Джонни Депп считает, что это явление основано на мгновенной поспешности суждения, которое по сути является загрязненным воздухом.

Напомним, американский актер Джонни Депп пожаловался на бойкот со стороны Голливуда после суда с бывшей супругой Эмбер Херд. Артист остался без ролей во многих крупных проектах, включая франшизы "Пираты Карибского моря" и "Фантастические твари".