От простушки до копии Асмус: что известно о новой возлюбленной Гарика Харламова?

Катерина окончила Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования и уехала в США, чтобы покорять Голливуд. Ее дебют состоялся в картине "Рядовой", а после девушка столкнулась с творческим кризисом, пишет StarHit.ru.

В Россию она вернулась более уверенной в себе и была раскрепощенной перед камерой. Катерине часто приписывали блат, ведь ее сестра - Анна Ковальчук. Однако девушки подчеркивали, что никак не влияют на творческие успехи друг друга.

В 2019 году Катерине достается главная роль в сериале "Крепостная". Украинская мелодрама пользовалась огромной популярностью в России. С этого начался ее творческий прорыв.

В 2020 году актрису позвали в сериал "Гусар". Именно на съемочной площадке этого сериала она встретила Гарика Харламова. Именно тогда и появились первые слухи об их отношениях.

Звезды некоторое время отрицали, что между ними что-то есть, но СМИ и поклонников было уже не остановить. Тогда же Катерину стали активно сравнивать с Кристиной Асмус.

Сейчас Ковальчук и Харламов перестали скрывать свои отношения. Влюбленные часто появляются на светских мероприятиях и отдыхают вдвоем.