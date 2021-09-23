Чт, 23.09.2021
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Никита Троянский, эпидемиолог

От простушки до копии Асмус: что известно о новой возлюбленной Гарика Харламова?

Катерина Ковальчук ФОТО: Кадр из видео

После недавнего появления Гарика Харламова с новой возлюбленной Катериной Ковальчук на публике о паре заговорили все российские светские издания. Рассказываем, что известно о 28-летней актрисе. 

Катерина окончила Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования и уехала в США, чтобы покорять Голливуд. Ее дебют состоялся в картине "Рядовой", а после девушка столкнулась с творческим кризисом, пишет StarHit.ru.

В Россию она вернулась более уверенной в себе и была раскрепощенной перед камерой. Катерине часто приписывали блат, ведь ее сестра - Анна Ковальчук. Однако девушки подчеркивали, что никак не влияют на творческие успехи друг друга.

В 2019 году Катерине достается главная роль в сериале "Крепостная". Украинская мелодрама пользовалась огромной популярностью в России. С этого начался ее творческий прорыв.

В 2020 году актрису позвали в сериал "Гусар". Именно на съемочной площадке этого сериала она встретила Гарика Харламова. Именно тогда и появились первые слухи об их отношениях.

Звезды некоторое время отрицали, что между ними что-то есть, но СМИ и поклонников было уже не остановить. Тогда же Катерину стали активно сравнивать с Кристиной Асмус.

Сейчас Ковальчук и Харламов перестали скрывать свои отношения. Влюбленные часто появляются на светских мероприятиях и отдыхают вдвоем. 

https://www.instagram.com/p/CUDSXF0tv6Q/


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