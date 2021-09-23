Газовый кризис в Европе. Кто виноват: ковид, погода или "Газпром"?

Она подстегнула спрос на электроэнергию (из-за кондиционеров), но иссушила водохранилища и уменьшила генерацию гидроэлектростанций. Вслед за турбинами уныли ветряки - лето в Европе оказалось самым безветренным с середины прошлого века. Все это подстегнуло спрос на газ.

Но и его не хватает, причем во всем мире. Не только из-за того, что приходится восполнять запасы в опустевших подземных хранилищах и покрывать возросший из-за погоды спрос.

В Европе резко упало предложение сжиженного газа. Поставки трубопроводного газа остались примерно прежними (об этом ниже), а вот сжиженный уплыл газовозами в Азию. Там за него дают больше, в том числе и потому, что азиатские экономики прежде Запада разобрались с вирусом и вернулись к работе.

Танкер сжиженного ямальского газа в китайском порту ФОТО: AFP

Восстановление экономики после пандемии - еще одна причина растущего спроса и цен на газ в мире. На выходе из ковидной комы всем срочно понадобилось наверстать упущенное, а дополнительных ресурсов для этого нет. Более того, и прежние не всегда доступны.

Из-за ковида, например, плановый ремонт на заводах, в портах и терминалах перенесли с прошлого года на этот, что еще больше сократило предложение. Транспорт, особенно морской, резко подорожал. А часть мощностей зеленой энергетики, включая гигантские солнечные фермы в Испании, не успели ввести в строй в срок из-за локдаунов и перебоев в мировой торговле.

Собственное производство газа в Европе сокращается. Помимо истощения запасов Северном море, несколько норвежских газовых месторождений встали на плановый ремонт. Войдя в положение соседей, Норвегия разрешила госкомпании Equinor - второму после "Газпрома" крупнейшему поставщику топлива на европейский рынок - нарастить экспорт с двух месторождений на 2 млрд кубометров в год. Однако это - капля в море европейского рынка, куда только "Газпром" в прошлом ковидном году поставил 175 млрд кубометров газа.

Одновременно с добычей газа сокращается и производство электроэнергии из ископаемого топлива. Европа переходит к зеленой энергетике, выключает ядерные и угольные электростанции. Как только нынешний кризис попал на первые полосы газет, голоса противников этой трансформации зазвучали громче: мол, народ и так страдает, а теперь еще оплачивай из своего кармана зеленую революцию.

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Еще одна причина - аварии. Больше всех досталось опять Британии.

Более 40% электроэнергии в стране вырабатывается из газа, примерно столько же в равных долях по 15% приходится на ядерную, ветряную и солнечную энергетику. А еще около 10% обеспечивает переток избыточной генерации с континента по подводным кабелям - интерконнекторам. И главный из них - из Франции под Ла-Маншем - вышел из строя из-за пожара на подстанции. Один гигаватт мощности удалось восстановить, а второй ждет ремонта до конца марта 2022 года.

Угольные электростанции в Европе доживают последние дни. Протест "Гринпис" в Германии ФОТО: AFP