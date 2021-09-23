В Кекаве отменили ранее выданную лицензию на организацию азартных игр в игорном зале

За это решение проголосовали 16 из 17 депутатов думы, один депутат в голосовании не участвовал.

Решение об отмене лицензии вступит в силу в сентябре 2026 года.

Как сообщалось, 8 сентября Кекавская краевая дума постановила запретить организацию азартных игр на всей новой территории Кекавского края. В связи с этим дума рассматривала вопрос о том, отвечает ли дальнейшая деятельность игорного зала на ул. Ригас, 28 интересам жителей края.

С 27 августа по 3 сентября в крае проводился опрос населения, в ходе которого было получен 1361 ответ. 88,4% участников опроса одобрили закрытие зала, а 11,6% выступили за его сохранение, однако на заседании думы выяснилось, что участники опроса, который проводился на сайте самоуправления, не были идентифицированы и могли голосовать много раз.