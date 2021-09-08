На всей территории Кекавского края запрещено организовывать азартные игры

Сегодня, 8 сентября, краевая дума утвердила обязательные правила самоуправления, которые определяют порядок организации азартных игр на административной территории Кекавского края.

Они предусматривают, что на всей территории края запрещено организовывать азартные игры.

Запрет не распространяется на случаи, когда лицензия на организацию азартных игр была выдана до вступления в силу правил.

Решение принято на основе закона о самоуправлениях, а также 41-й статьи закона об азартных играх и лотереях, которая гласит, что азартные игры не разрешены в местах или на территориях соответствующего самоуправления, указанных в обязательных правилах.

Кекавская дума также ссылается на норму этого закона, согласно которой самоуправление имеет право издавать обязательные правила, определяющие места и территории, на которых азартные игры не разрешены.

Кекавский край стал первым самоуправлением в Латвии, принявшим такое решение на основе изменений в законе об азартных играх и лотереях, которые вступили в силу 17 апреля этого года.