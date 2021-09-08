Ср, 8.09.2021
Надеюсь, что на следующей неделе мы сможем обсудить, какие решения могли бы принять для содействия вакцинации. Это в интересах всей страны. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр
1

На всей территории Кекавского края запрещено организовывать азартные игры

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Кекавская краевая дума постановила запретить организацию азартных игр на всей новой территории Кекавского края.

Сегодня, 8 сентября, краевая дума утвердила обязательные правила самоуправления, которые определяют порядок организации азартных игр на административной территории Кекавского края.

Они предусматривают, что на всей территории края запрещено организовывать азартные игры.

1

Запрет не распространяется на случаи, когда лицензия на организацию азартных игр была выдана до вступления в силу правил.

Решение принято на основе закона о самоуправлениях, а также 41-й статьи закона об азартных играх и лотереях, которая гласит, что азартные игры не разрешены в местах или на территориях соответствующего самоуправления, указанных в обязательных правилах.

Кекавская дума также ссылается на норму этого закона, согласно которой самоуправление имеет право издавать обязательные правила, определяющие места и территории, на которых азартные игры не разрешены.

Кекавский край стал первым самоуправлением в Латвии, принявшим такое решение на основе изменений в законе об азартных играх и лотереях, которые вступили в силу 17 апреля этого года.

1

По данным агентства LETA, самоуправление планирует также рассмотреть вопрос о прекращении работы находящегося в Кекаве игорного зала.


НАВЕРХ
Back