Магия цифр: как Латвия помогла "Единой России" победить коммунистов

Итоги выборов подвели во вторник, 21 сентября. Как оказалось, на трех участках в Риге, которые приписаны к Сахалинской области, проголосовало 3433 человека, пишет "Новая газета". На каждом из участков это почти 100% избирателей, внесенных в списки.

На таких участках голосуют россияне, проживающие за рубежом. И в этот раз на всех рижских участках "Единая Россия" с большим отрывом обошла коммунистов.

При этом в самом Южно-Сахалинске правящая партия мало где набрала больше 30% голосов.

После принятия во внимание голосов из Риги, "Единая Россия" (17 111 голосов - 31,6%) оттеснила КПРФ (16 996 голосов - 31,38%) на второе место.