Чт, 23.09.2021
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Магия цифр: как Латвия помогла "Единой России" победить коммунистов

Выборы в России. ФОТО: Alexander Shcherbak/Alexander Shcherbak/TASS

В Южно-Сахалинске на последних выборах в Госдуму России победила КПРФ (Коммунистическая партия Российской Федерации). Коммунисты обошли "Единую Россию" на 1250 голосов: 15 641 (33%) против 13 131 (27%). Однако праздновать победу оказалось рано, потому что в дело вмешалась... Латвия.

Итоги выборов подвели во вторник, 21 сентября. Как оказалось, на трех участках в Риге, которые приписаны к Сахалинской области, проголосовало 3433 человека, пишет "Новая газета". На каждом из участков это почти 100% избирателей, внесенных в списки.

На таких участках голосуют россияне, проживающие за рубежом. И в этот раз на всех рижских участках "Единая Россия" с большим отрывом обошла коммунистов.

При этом в самом Южно-Сахалинске правящая партия мало где набрала больше 30% голосов.

После принятия во внимание голосов из Риги, "Единая Россия" (17 111 голосов - 31,6%) оттеснила КПРФ (16 996 голосов - 31,38%) на второе место.

После оглашения результатов, на пятницу сахалинцы назначили митинг, где намерены поднять вопрос о чистоте выборов как в своей области, так и в общем по стране.


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