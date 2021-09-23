Политолог: Пока не грянет катастрофа, никаких серьезных решений принято не будет

Политолог считает, что сейчас у каждого министерства и у каждого министра свои потребности и у каждой партии свои приоритеты, а в преддверии выборов в Сейм любое серьезное решение существенно повлияет на активную часть электората. В связи с этим, Раевский не видит возможности, что политики могут принимать серьезные решения относительно ковид-ограничений. По его словам, ответственные политики сейчас больше "вовлечены в обсуждение и решение этих вопросов".

В связи с принятием решения об увеличении охвата вакцинацией от Covid-19 в Латвии, Раевский считает, что проблема заключается в неспособности партий выбрать, какой части электората своими действиями "не мешать жить".

Он сказал: "Вот в чем проблема. Есть большая корзина с непривитыми и большая корзина с вакцинированными. Нужно заставить невакцинированных вакцинироваться, и, с другой стороны, нельзя дискриминировать ограничениями тех, кто был вакцинирован, поскольку они сделали все, что от них требовалось. Поставить вакцинированных в невыгодное положение только потому, что ты, в результате своей политики, не справился со второй половиной, тоже неправильно".

Политолог указал, что именно поэтому министрам сложно принять решение о дальнейших ограничениях в отношении невакцинированных и вакцинированных жителей.