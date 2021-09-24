Пт, 24.09.2021
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jen, пользовательница Twitter

Председателем правления Latvijas Valsts ceļi стал Мартиньш Лаздовскис

Мартиньш Лаздовскис. ФОТО: Zane Bitere/LETA

Министерство сообщения назначило председателем правления VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) Мартиньша Лаздовскиса.

Лаздовскис был временно назначен председателем правления в мае этого года. Тогда в правлении произошли изменения в связи с тем, что бывший глава LVC Янис Ланге стал исполнительным директором Рижского самоуправления.

Как постоянный председатель правления Лаздовскис приступил к исполнению своих обязанностей в пятницу.

Как сообщили в министерстве, всего в открытом конкурсе на должность председателя LVC приняли участие 14 претендентов.

Лаздовскис имеет более чем десятилетний опыт работы на руководящих должностях. С 2015 года он является членом правления LVC. Лаздовскис имеет степень магистра экономики, которую он получил на факультете экономики и управления Латвийского университета.

Согласно архивам агентства LETA, Лаздовскис долгое время работал в госуправлении. Он был, в частности, заместителем директора Службы поддержки села, генеральным директором Государственной земельной службы, госсекретарем Министерства юстиции и Министерства экономики. Лаздовскис является членом правления LVC с 2015 года.

LVC было создано в конце 2004 года и принадлежит государству. Компания управляет сетью государственных дорог и ее финансированием, организует закупки для государственных нужд. В ведении LVC числится более чем 20 000 км государственных дорог.


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