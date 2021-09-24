Председателем правления Latvijas Valsts ceļi стал Мартиньш Лаздовскис

Лаздовскис был временно назначен председателем правления в мае этого года. Тогда в правлении произошли изменения в связи с тем, что бывший глава LVC Янис Ланге стал исполнительным директором Рижского самоуправления.

Как постоянный председатель правления Лаздовскис приступил к исполнению своих обязанностей в пятницу.

Как сообщили в министерстве, всего в открытом конкурсе на должность председателя LVC приняли участие 14 претендентов.

Лаздовскис имеет более чем десятилетний опыт работы на руководящих должностях. С 2015 года он является членом правления LVC. Лаздовскис имеет степень магистра экономики, которую он получил на факультете экономики и управления Латвийского университета.

Согласно архивам агентства LETA, Лаздовскис долгое время работал в госуправлении. Он был, в частности, заместителем директора Службы поддержки села, генеральным директором Государственной земельной службы, госсекретарем Министерства юстиции и Министерства экономики. Лаздовскис является членом правления LVC с 2015 года.