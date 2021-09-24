Председателем правления Latvijas Valsts ceļi стал Мартиньш Лаздовскис
Министерство сообщения назначило председателем правления VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) Мартиньша Лаздовскиса.
Министерство сообщения назначило председателем правления VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) Мартиньша Лаздовскиса.
Лаздовскис был временно назначен председателем правления в мае этого года. Тогда в правлении произошли изменения в связи с тем, что бывший глава LVC Янис Ланге стал исполнительным директором Рижского самоуправления.
Как сообщили в министерстве, всего в открытом конкурсе на должность председателя LVC приняли участие 14 претендентов.
Лаздовскис имеет более чем десятилетний опыт работы на руководящих должностях. С 2015 года он является членом правления LVC. Лаздовскис имеет степень магистра экономики, которую он получил на факультете экономики и управления Латвийского университета.
Согласно архивам агентства LETA, Лаздовскис долгое время работал в госуправлении. Он был, в частности, заместителем директора Службы поддержки села, генеральным директором Государственной земельной службы, госсекретарем Министерства юстиции и Министерства экономики. Лаздовскис является членом правления LVC с 2015 года.
LVC было создано в конце 2004 года и принадлежит государству. Компания управляет сетью государственных дорог и ее финансированием, организует закупки для государственных нужд. В ведении LVC числится более чем 20 000 км государственных дорог.