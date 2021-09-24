Пт, 24.09.2021
Когда я вижу что-то такое, что можно обратить в деньги, я беру это с собой. И если я вижу что-то, что нельзя обратить в деньги, но можно использовать повторно, я беру и это Ренеэ Уйбо, "серийный уборщик"
Ренеэ Уйбо, "серийный уборщик"

В Адажской средней школе у ​​всех старших классов будет двухнедельное дистанционное обучение

ФОТО: Shutterstock

В связи с положительными случаями заражения вирусом Covid-19 в Адажской средней школе, все классы начиная с 5 и заканчивая 12 будут учиться дистанционно. Затем все ученики и учителя пройдут тестирование, подтвердил директор средней школы Чеслав Батня.

Батня отметил, что такое решение было принято после консультации руководства школы с экспертами и родительским советом.

Обучение в 5-12 классах будет проходить полностью дистанционно до 6 октября. В свою очередь, для 1-4 классов обучение по-прежнему будет проходить в очной форме. Эти дети учатся в совершенно отдельном здании школы.

Директор сообщил, что все ученики и преподаватели пройдут тестирование перед возобновлением очных занятий.

Батня пояснил, что в этой возрастной группе, в 27 классах из 42, любые меры по ограничению распространения Covid-19 должны были быть введены в любом случае, более того,

положительные тесты были обнаружены также у 12 учителей.

Таким образом, по нескольким предметам занятия будут организованы так, что учитель будет находиться удаленно, а ученики в классе.

После оценки всех обстоятельств было решено временно внедрить дистанционное обучение, затем всех протестировать и возобновить очное обучение, добавил глава школы.


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