В Адажской средней школе у ​​всех старших классов будет двухнедельное дистанционное обучение

Батня отметил, что такое решение было принято после консультации руководства школы с экспертами и родительским советом.

Обучение в 5-12 классах будет проходить полностью дистанционно до 6 октября. В свою очередь, для 1-4 классов обучение по-прежнему будет проходить в очной форме. Эти дети учатся в совершенно отдельном здании школы.

Директор сообщил, что все ученики и преподаватели пройдут тестирование перед возобновлением очных занятий.

Батня пояснил, что в этой возрастной группе, в 27 классах из 42, любые меры по ограничению распространения Covid-19 должны были быть введены в любом случае, более того,

положительные тесты были обнаружены также у 12 учителей.

Таким образом, по нескольким предметам занятия будут организованы так, что учитель будет находиться удаленно, а ученики в классе.