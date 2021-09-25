На получение прививки от коронавируса выстраиваются очереди

По ее словам, многие ранее откладывали вакцинацию, ожидая, когда можно будет сделать прививку Johnson&Johnson. А ввести вакцину в пунктах вакцинации внутри торговых центров можно как по предварительной записи, так и просто заняв очередь на месте. Похожая ситуация сложилась и в центрах выездной вакцинации, где жители тоже становятся в очереди за прививкой Johnson&Johnson, так как для полного курса вакцинации этой вакциной достаточно одной инъекции.

Как уже сообщалось, к концу недели число людей, получивших вакцину Johnson&Johnson, значительно выросло. Если в первые три дня этой недели ею привились 410, 661 и 693 человека соответственно, то в четверг число введенных вакцин этой марки составило 1672, а в пятницу - 1967.

Un tomēr tiem, kas par katru cenu vēlas saņemt Johnson&Johnson būtu vērtīgi zināt arī to, ka to izceļ kā pirmo starp vakcīnām, kuras saņēmējiem nepieciešama pastiprinoša atkārtotas vakcinācijas deva. Un par to vienprātība gan Francijā, gan Vācijā. https://t.co/oslsgy4R2n — Frederiks Ozols (@incaustum) September 25, 2021

По официальным данным, во вторник, 21 сентября, в Латвию прибыли 19 200 ампул с вакциной, произведенной дочерним предприятием компании Johnson&Johnson. В соответствии с информацией, поступившей от производителя, в следующий вторник, 28 сентября, ожидается поставка еще 19 200 доз вакцины.