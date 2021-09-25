Трагедия в Финляндии - мать из-за финансовых проблем убила себя и своих детей
Финская полиция завершила расследование трагического происшествия в городе Оулу, которая произошла в январе 2021 года, сообщает портал Yle.
Финская полиция завершила расследование трагического происшествия в городе Оулу, которая произошла в январе 2021 года, сообщает портал Yle.
24 января в полицию поступило сообщение о пропавших без вести женщине и двух детях в общине Мухос: ранее она уехала из дома на машине вместе со своими детьми школьного и дошкольного возраста, и их местонахождение было неизвестно.
Днем позже сотрудник гостевого дома обнаружил тела женщины и ее детей. В комнате были обнаружены прощальное письмо, несколько вскрытых упаковок лекарств и шприцы.
В ходе досудебного расследования полиция установила, что мать убила своих детей, после чего приняла слишком большую дозу лекарств, которые она ранее украла на работе, что привело к ее смерти.
Правоохранителям удалось выяснить, что мотивы трагедии связаны с материальным положением матери, из которого она не видела выхода.