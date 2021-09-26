С начала нового учебного года прошло меньше месяца, но среди родителей школьников уже существует вопрос по поводу масок для лица. В соцсетях родители развернули дискуссии, чтобы понять, какие маски разрешены, а какие для посещения учебного заведения лучше не выбирать. Чтобы прояснить этот вопрос, Apollo.lv обратился к специалисту по этикету Айе Страутмане, а также в Министерство образования и науки (IZM).

В Facebook некая мать поделилась снимком маски своего ребенка. На ней нарисованы страшные зубы монстра, поэтому ученику порекомендовали не носить эту маску в школу, т.к. она страшная. Мать указывает, что материал именно этой маски лучше всего подходит для ее ребенка, в то время как маски, выдающиеся в школе, слишком малы и вызывают дискомфорт. Женщина "недоумевает, что в этой маске такого "ужасного", ведь речь идет об учениках 4-го класса".

"Мурал Бректе - это ОК, но маска пугает", - риторически вопрошает мать, отмечая, что во время пандемии маски для молодежи стали атрибутом стиля.

О дизайне школьных масок

В беседе с Apollo.lv руководитель отдела коммуникации Министерства образования и науки Янис Айзпорс поясняет, что школьники могут использовать как свои маски, так и маски, предоставленные государством:

"Маски многоразового использования следует стирать при температуре 60 градусов после использования. Максимальная продолжительность использования одной маски - 4 часа. Маску следует менять, если во время использования она становится влажной или грязной.

Поэтому школьникам, когда они отправляются в школу, необходимо несколько масок.

Что касается дизайна. Мы помним, что являемся частью общества. В школе и на уроках мы не одни. Не следует выбирать маски, которые могут показаться пугающими или оскорбительными для окружающих.

Конечно, каждый может индивидуализировать свою маску, но помните, что мы видим свою маску только в зеркале, а другие наблюдают ее постоянно".

Неоднозначные образы и грубые слоганы - это нестильно и невежливо

Специалист по этикету Айя Страутмане объясняет, что этикет не указывает, носить или не носить маски. Она напоминает, что в настоящее время использование масок определяется врачами и другими специалистами.

"Если у школьника достаточно зажиточные родители, или в семье шьют маски, или, может быть, родители - художники, то совершенно нормально, что каждый может выбрать маску по своему желанию. Конечно, в этом случае также необходимо подумать, как она выглядит.

То и дело на масках мы видим довольно неоднозначные, а зачастую и грубые лозунги, которые наблюдаем и на футболках. Такие маски, конечно, позволять нельзя, потому что ничего стильного, современного, вежливого в этом нет, и для учебных заведений, тем более для школьника, она не подходит.

Если мы посмотрим в сторону современного искусства, то оно также для масок в школе также не подходит. Искусство может быть всем, остается вопрос, приемлем ли конкретный художник и искусство, которое он создает, для конкретного человека. Важно, где и когда мы применяем это искусство.

С другой стороны, когда говорят о произведении искусства на стене 40-й общеобразовательной школы, то оно установлено в неправильном месте. В Риге определенно много мест, где его можно разместить. Искусство остается искусством! Просто школьная стена для этого - неподходящее место.

Устрашающие изображения на масках - определенно нет. Потому что это учебное заведение, там учатся дети до 18 лет. Оставим это искусство за пределами учебного заведения, для людей старше 18.

Есть школы, где учатся и первоклассники, а у детей младшего возраста работает фантазия. У каждого возраста есть свои психологические особенности",

- комментирует Айя Страутмане.

При Covid-19 рекомендуется использовать гигиенические маски

Более подробную информацию о масках для лица можно найти на сайте Центра защиты прав потребителей. В настоящее время на рынке представлены три типа масок: медицинские, респираторы и гигиенические маски для лица. Для обеспечения эпидемиологической безопасности при распространении Covid-19 жители могут использовать гигиенические маски для лица.

Опросы Центра защиты прав потребителей (PTAC) показывают, что на рынке имеется широкий ассортимент гигиенических масок, изготовленных из различных материалов, большое значение имеет выбор подходящей. PTAC рекомендует выбирать гигиенические маски, соответствующие рекомендациям Европейского комитета по стандартизации (CEN) или другим признанным стандартам.

Средства защиты дыхательных путей делятся на три группы:

респираторы,

медицинские маски,

гигиенические маски для лица.

Респиратор предназначен для защиты от вдыхания капель и мелких частиц, в то время как медицинские маски используются для ограничения передачи инфекционных агентов другим людям и в первую очередь предназначены для защиты пациентов.

PTAC регулярно проводит мониторинг масок для лица, на основании чего можно сделать вывод, что ассортимент респираторов и медицинских масок ограничен, однако предложение гигиенических масок для лица довольно велико и потребителям предлагаются как одноразовые, так и многоразовые маски. С учетом метода изготовления гигиенических масок, материалов, дизайна, частоты использования диапазон цен колеблется от 50 центов до более 10 евро за маску.