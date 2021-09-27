Пн, 27.09.2021
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Август Ханнинг, бывший член правления PNB Banka

В Бундестаг избрана и латышка Занда Мартена

ФОТО: Ekrānšāviņš

В парламент Германии избрана латышка Занда Мартена, стартовавшая на выборах по списку социал-демократов, свидетельствуют предварительные результаты выборов, сообщает lsm.lv.

"К сожалению, мне не хватило, чтобы получить прямой мандат, но я попала в немецкий Бундестаг по партийному списку", - написала в Instagram Мартена.

36-летняя Мартене родилась в Лиепае, получила в Латвии образование юриста, а в Германии - докторскую степень. В Германии она живет уже 11 лет и работает юристом в профсоюзе IG Metall.

В социал-демократическую партию Занда вступила неполные четыре года назад.

Подробнее о баллотировании Занды Мартене смотрите в сюжете Panorāma на латышском языке!


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