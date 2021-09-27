В Бундестаг избрана и латышка Занда Мартена

"К сожалению, мне не хватило, чтобы получить прямой мандат, но я попала в немецкий Бундестаг по партийному списку", - написала в Instagram Мартена.

36-летняя Мартене родилась в Лиепае, получила в Латвии образование юриста, а в Германии - докторскую степень. В Германии она живет уже 11 лет и работает юристом в профсоюзе IG Metall.

В социал-демократическую партию Занда вступила неполные четыре года назад.