Великобритания предложит тысячи виз для снижения дефицита работников

Решение о краткосрочных визах, которые будут выдавать с октября по декабрь, принято во время, когда в стране ощущается дефицит водителей и представителей некоторых других профессий, что негативно влияет на поставки топлива и другие сферы.

Кроме того, это решение противоречит позиции правительства Великобритании, оно после выхода страны из Евросоюза установила более строгие правила иммиграции и настаивает, что зависимость Великобритании от иностранной рабочей силы должна закончиться.

Правительство противилось этому шагу месяцами, несмотря на подсчеты, что в стране не хватает примерно 100 000 водителей грузовиков, и предупреждения отдельных сфер о дефиците поставок.

Руководители предприятий в свою очередь считают, что такие действия недостаточны и не помогут понизить серьезность проблемы.