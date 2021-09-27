Великобритания предложит тысячи виз для снижения дефицита работников
Великобритания выдаст до 10 500 временных рабочих виз водителям грузовиков и работникам сферы выращивания домашней птицы, чтобы снизить острый дефицит работников, сообщает AFP.
Великобритания выдаст до 10 500 временных рабочих виз водителям грузовиков и работникам сферы выращивания домашней птицы, чтобы снизить острый дефицит работников, сообщает AFP.
Решение о краткосрочных визах, которые будут выдавать с октября по декабрь, принято во время, когда в стране ощущается дефицит водителей и представителей некоторых других профессий, что негативно влияет на поставки топлива и другие сферы.
Кроме того, это решение противоречит позиции правительства Великобритании, оно после выхода страны из Евросоюза установила более строгие правила иммиграции и настаивает, что зависимость Великобритании от иностранной рабочей силы должна закончиться.
Руководители предприятий в свою очередь считают, что такие действия недостаточны и не помогут понизить серьезность проблемы.
В то же время Министерство образования Великобритании и агентства по сотрудничеству потратит миллионы фунтов, чтобы обучить 4000 человек на водителей грузовиков. Кроме того, почти миллион писем было разослано всем водителям с правами на грузовые автомобили, сидящим без работы, с предложением вернуться на работу.