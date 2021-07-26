Пн, 26.07.2021
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Инара Мурниеце, председатель Сейма

В Великобритании нехватка рабочих рук. Часть уехавших возвращаются в Латвию

ФОТО: REUTERS/Hannah McKay

Brexit вызвал в Великобритании значительную нехватку рабочих рук. На нехватку рабочих влияет и то, что с 1 июля европейцы, не имеющие статуса резидента или рабочей визы, должны покинуть страну, сообщает Panorāma.

По словам латышки Зане, многие иммигранты, в том числе и она, откладывали свои заявки на последней момент. "Информация уже была, но я как-то не обратила внимания. Но все уже хорошо, успела", - говорит она.

Однако несколько ее знакомых, не получивших статус, получили письмо с указанием покинуть Великобританию. В результате часть уехавших вернулись в Латвию.

Серьезное влияние на занятость оказывает и пандемия Covid-19. В Великобритании действует приложение Test and Trace ("Проверь и найди"), оно предназначено для ограничения распространения коронавируса, однако порой оно переусердствует и  отмечает человека, который вообще не встречался с инфицированным, например, офисного работника с другого этажа или соседа, живущего в другом доме.

Указанным контактным лицам необходимо изолировать себя на 10 дней, в результате чего почти миллион совершенно здоровых людей оказались не у дел, что стало угрозой для поставок. В Великобритании это прозвали pingdemic - от слова ping, когда приложение безосновательно тебя пометило контактным лицом инфицированного Covid-19.

Видео: Сюжет Panorāma на латышском языке 


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