Появилась новая информация об убитой 30 лет назад в Эстонии женщине

"Мы получили ответ ДНК, что у женщины, найденной во время раскопок в Нымме, были светлые глаза и светлые волосы", - сказал руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.

Он добавил, что она была родом из Эстонии или соседних стран.

Полиция также просит помощи с ключом, найденным у женщины. "Может быть, здесь есть кто-нибудь, кто даст нам хорошее объяснение - где использовался изображенный на фото ключ?" - спрашивает Тамбре.

Oleme saanud DNA vastuse, et Nõmmel maa seest leitud naisel olid heledad silmad ja heledamad juuksed. Samuti, et tegemist on Eesti või meie lähiriikide päritolu inimesega. Palume abi ka võtme osas. Ehk on ka siin kellelgi anda meile hea selgitus– kus pildil olevat võtit kasutati? pic.twitter.com/Eu0zkqyPFx — Urmet Tambre (@UrmetTambre) September 27, 2021

На прошлой неделе Postimees писал, что следователи Пыхьяской префектуры полиции ждут от населения любой информации, которая поможет идентифицировать молодую женщину, убитую около 30 лет назад. К настоящему моменту поступило много полезных сообщений.

Останки молодой женщины были обнаружены этим летом во время раскопок на улице Раудтеэ в таллиннском районе Нымме.

К настоящему моменту выяснилось, что в могиле была женщина 20-30 лет в темно-синем пальто и темно-синих сапогах. На ней была темно-зеленая юбка и свитер в красно-белую полоску.

Полиция связалась с соседями и предыдущими владельцами участка и допросила их всех, но, к сожалению, это не помогло идентифицировать человека.