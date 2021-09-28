Вт, 28.09.2021
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Янис Айзпорс, руководитель отдела коммуникации Министерства образования и науки о масках в школах

Появилась новая информация об убитой 30 лет назад в Эстонии женщине

Полиция просит помощи в идентификации ключа на фото. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

ДНК убитой женщины, обнаруженной этим летом в таллиннском районе Нымме, указывает на то, что пропавшая была родом из Эстонии или соседних стран, пишет Rus.Postimees

"Мы получили ответ ДНК, что у женщины, найденной во время раскопок в Нымме, были светлые глаза и светлые волосы", - сказал руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.

Он добавил, что она была родом из Эстонии или соседних стран.

Полиция также просит помощи с ключом, найденным у женщины. "Может быть, здесь есть кто-нибудь, кто даст нам хорошее объяснение - где использовался изображенный на фото ключ?" - спрашивает Тамбре.

На прошлой неделе Postimees писал, что следователи Пыхьяской префектуры полиции ждут от населения любой информации, которая поможет идентифицировать молодую женщину, убитую около 30 лет назад. К настоящему моменту поступило много полезных сообщений.

Останки молодой женщины были обнаружены этим летом во время раскопок на улице Раудтеэ в таллиннском районе Нымме.

К настоящему моменту выяснилось, что в могиле была женщина 20-30 лет в темно-синем пальто и темно-синих сапогах. На ней была темно-зеленая юбка и свитер в красно-белую полоску.

Полиция связалась с соседями и предыдущими владельцами участка и допросила их всех, но, к сожалению, это не помогло идентифицировать человека.

Единственная наводка - связка ключей, которая была среди вещей жертвы. "Мы получили много сообщений. Мы знаем, что набор ключей, скорее всего, принадлежит четвертой квартире - в Ласнамяэ или Ыйсмяэ. Брелок для ключей отсылает к строительной компании, которая строила многоквартирные дома в Ласнамяэ и Ыйсмяэ", - сказал Урмет Тамбре в эфире Ringvaade.


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