Вт, 28.09.2021
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Август Ханнинг, бывший член правления PNB Banka

Около 40 рабочих застряли под землей на никелевом руднике в Канаде

ФОТО: Shutterstock

На никелевом руднике на востоке Канады 39 рабочих оказались в ловушке под землей из-за аварии, повредившей транспортную систему, перекрыв доступ к главному выходу, сообщила в понедельник, 27 сентября, бразильская горнодобывающая компания Vale, которой принадлежит рудник.

Катастрофа произошла в воскресенье днем. Ни один из шахтеров не пострадал, у них есть доступ к пище и воде, компания Vale надеялась освободить своих рабочих к вечеру понедельника по местному времени.

Компания заявила, что авария произошла, когда ковш экскаватора, отделившийся от транспортной системы, столкнулся с ним, сделав систему непригодной для использования.

"Спасательный отряд смог подобраться к шахтерам и начал поднимать их на поверхность, используя вспомогательную лестницу для выхода", - сообщила Vale.

"Мы понимаем, что это спасение займет некоторое время, и мы очень рады знать, что шахтеры не пострадали", - заявил в Twitter премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд.

Все операции на руднике Тотена в Сэдбери, Онтарио, были приостановлены с воскресенья. Vale заявила, что проведет оценку перед возобновлением работы.

Шахту закрыли в 1972 году, но компания Vale вновь открыла ее в 2014 году. За первые шесть месяцев 2021 года было добыто около 3600 тонн никеля.


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