Около 40 рабочих застряли под землей на никелевом руднике в Канаде

Катастрофа произошла в воскресенье днем. Ни один из шахтеров не пострадал, у них есть доступ к пище и воде, компания Vale надеялась освободить своих рабочих к вечеру понедельника по местному времени.

Компания заявила, что авария произошла, когда ковш экскаватора, отделившийся от транспортной системы, столкнулся с ним, сделав систему непригодной для использования.

"Спасательный отряд смог подобраться к шахтерам и начал поднимать их на поверхность, используя вспомогательную лестницу для выхода", - сообщила Vale.

"Мы понимаем, что это спасение займет некоторое время, и мы очень рады знать, что шахтеры не пострадали", - заявил в Twitter премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд.

Все операции на руднике Тотена в Сэдбери, Онтарио, были приостановлены с воскресенья. Vale заявила, что проведет оценку перед возобновлением работы.