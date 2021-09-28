Около 40 рабочих застряли под землей на никелевом руднике в Канаде

Катастрофа произошла в воскресенье днем. Ни один из шахтеров не пострадал, у них есть доступ к пище и воде, компания Vale надеялась освободить своих рабочих к вечеру понедельника по местному времени.
Компания заявила, что авария произошла, когда ковш экскаватора, отделившийся от транспортной системы, столкнулся с ним, сделав систему непригодной для использования.
"Спасательный отряд смог подобраться к шахтерам и начал поднимать их на поверхность, используя вспомогательную лестницу для выхода", - сообщила Vale.
"Мы понимаем, что это спасение займет некоторое время, и мы очень рады знать, что шахтеры не пострадали", - заявил в Twitter премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд.
Все операции на руднике Тотена в Сэдбери, Онтарио, были приостановлены с воскресенья. Vale заявила, что проведет оценку перед возобновлением работы.
Шахту закрыли в 1972 году, но компания Vale вновь открыла ее в 2014 году. За первые шесть месяцев 2021 года было добыто около 3600 тонн никеля.