"Ребенок говорил, что не хочет жить". Мать обвиняет отца мальчика в педофилии. Адвокат в этом сомневается

"Мы просыпаемся утром. Воскресенье. Ребенок входит в комнату и говорит: "Я тобой воспользуюсь! Так говорит папа". Ни с того, ни с сего. У меня просто мир перевернулся!" рассказывает мать ребенка.

Мать поделилась, что выразила беспокойство по поводу поведения ребенка, обратилась в Сиротский суд. По ее словам, его специалисты "списали" такое поведение ребенка на сильные переживания связанные с разводом родителей.

Со временем поведение ребенка продолжало беспокоить, пока он не начал рассказывать матери о том, что происходит, когда он встречается с отцом, говорит мать мальчика.

"Ребенок действительно начал рассказывать, начал подробно рассказывать о происходящем. Потом психолог высказал свое мнение, Сиротский суд обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело, потому что рассказанные ребенком факты были ужасающими. Больно. Я думаю, это история, которая будет сопровождать нас всю жизнь", - продолжает мама ребенка.

Запрещается подробно рассказывать о доказательствах, полученных в ходе расследования, и о том, что ребенок сказал матери, с учетом текущего судопроизводства. Однако доказательства убедили суд применить меру предосторожности к отцу ребенка. Мать говорит, что отец ребенка находился в заключении на полгода, пока адвокат Эгон Русанов не взялся защищать его по этому делу. Вложив залог в размере 15 тысяч евро, он был освобожден из-под стражи и была применена другая мера безопасности.

"Его выпустили за довольно внушительный залог, гуляет по городу. Конечно, может встретить своего маленького сына, сделать что угодно, повлиять и на нас, и на ребенка. Я каждый день провожаю ребенка в школу и забираю из школы. Я действительно боюсь того, что может с ним случиться по пути", - признается мать ребенка.

Комментарий суда: Следственный судья установил наличие обстоятельств, указывающих на возможность изменения меры пресечения и применения залога, который требовался как обвиняемым, так и его адвокатом Э. Русановым. [...] Был определен залог, который, по мнению судьи, мог обеспечить достижение целей, указанных в статье 1 Уголовно-процессуального закона, и соответствовал характеру обвиняемого уголовного преступления, причиненному ущербу, личности обвиняемого и его финансовому положению. Оценивая личность обвиняемого, продолжительность содержания под стражей более семи месяцев и влияние времени, проведенного в заключении, на задержанного, следственный судья обнаружил, что замена содержания под стражей залогом удержит обвиняемого от любых незаконных действий в ожидании судебного разбирательства. окончательное решение по уголовному делу. Кроме того, расследование уголовного дела уже было завершено, дело было передано в суд, и обвиняемый больше не мог каким-либо образом влиять на доказательства по делу и препятствовать расследованию.