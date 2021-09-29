Ср, 29.09.2021
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Янис Эйсакс, руководитель отдела корпоративной стратегии Conexus

"Ребенок говорил, что не хочет жить". Мать обвиняет отца мальчика в педофилии. Адвокат в этом сомневается

ФОТО: Kadrs no "Bez tabu" video

Мужчина обвиняется в сексуальном насилии над своим девятилетним ребенком. Прокуратура убеждена, что собрано достаточно доказательств того, что мужчина в течение длительного периода времени занимался действиями сексуального характера, чтобы удовлетворить свое желание в физическом контакте с ребенком. Обвиняемому грозит пожизненное заключение, сообщает программа Bez Tabu.

Поскольку судебное разбирательство проходит за закрытыми дверями и в целях защиты причастных к делу, передача Bez Tabu сохраняет анонимность причастных к делу. Пострадавшему ребенку сейчас девять лет. Его родители развелись несколько лет назад. Мальчик живет с мамой, но родители договорились, что отец может встретиться с сыном. На данный момент отец сидит на скамье обвиняемых за педофилию. Прокуратура утверждает, что имеется достаточно доказательств того, что в период с 2018 по 2020 год отец совершал половые акты в физическом контакте с телом своего сына, чтобы удовлетворить свое сексуальное желание.

"После этих встреч сын приезжал домой на новой [игрушечной] машинкой.

Конечно, ребенок всегда рад получать подарки, но после этого он всегда закрывался в своей комнате, был недоволен, злой, очень грустный, замкнутый. Говорил, что не хочет жить. 

Я не понимала, что происходит. Мы заметили непонятные изменения в поведении. Поведение ребенка было сексуализированным, но такой интерес он проявлял только к взрослым мужчинам", - рассказывает мать ребенка.

Мать ребенка вспоминает ситуацию, когда однажды утром ее сын вошел в комнату, где спали она и ее нынешний партер.

"Мы просыпаемся утром. Воскресенье. Ребенок входит в комнату и говорит: "Я тобой воспользуюсь! Так говорит папа". Ни с того, ни с сего. У меня просто мир перевернулся!" рассказывает мать ребенка. 

Мать поделилась, что выразила беспокойство по поводу поведения ребенка, обратилась в Сиротский суд. По ее словам, его специалисты "списали" такое поведение ребенка на сильные переживания связанные с разводом родителей.

Со временем поведение ребенка продолжало беспокоить, пока он не начал рассказывать матери о том, что происходит, когда он встречается с отцом, говорит мать мальчика.

"Ребенок действительно начал рассказывать, начал подробно рассказывать о происходящем. Потом психолог высказал свое мнение, Сиротский суд обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело, потому что рассказанные ребенком факты были ужасающими. Больно. Я думаю, это история, которая будет сопровождать нас всю жизнь", - продолжает мама ребенка.

Запрещается подробно рассказывать о доказательствах, полученных в ходе расследования, и о том, что ребенок сказал матери, с учетом текущего судопроизводства. Однако доказательства убедили суд применить меру предосторожности к отцу ребенка. Мать говорит, что отец ребенка находился в заключении на полгода, пока адвокат Эгон Русанов не взялся защищать его по этому делу. Вложив залог в размере 15 тысяч евро, он был освобожден из-под стражи и была применена другая мера безопасности.

"Его выпустили за довольно внушительный залог, гуляет по городу. Конечно, может встретить своего маленького сына, сделать что угодно, повлиять и на нас, и на ребенка. Я каждый день провожаю ребенка в школу и забираю из школы. Я действительно боюсь того, что может с ним случиться по пути", - признается мать ребенка.

Комментарий суда:

Следственный судья установил наличие обстоятельств, указывающих на возможность изменения меры пресечения и применения залога, который требовался как обвиняемым, так и его адвокатом Э. Русановым. [...] Был определен залог, который, по мнению судьи, мог обеспечить достижение целей, указанных в статье 1 Уголовно-процессуального закона, и соответствовал характеру обвиняемого уголовного преступления, причиненному ущербу, личности обвиняемого и его финансовому положению. Оценивая личность обвиняемого, продолжительность содержания под стражей более семи месяцев и влияние времени, проведенного в заключении, на задержанного, следственный судья обнаружил, что замена содержания под стражей залогом удержит обвиняемого от любых незаконных действий в ожидании судебного разбирательства. окончательное решение по уголовному делу. Кроме того, расследование уголовного дела уже было завершено, дело было передано в суд, и обвиняемый больше не мог каким-либо образом влиять на доказательства по делу и препятствовать расследованию.

Обвиняемый также отказался от проверки на полиграфе или детекторе лжи, от чего недоумевает мать ребенка. Адвокат Эгон Русанов, порекомендовавший не сдавать тест, рассказал программе Bez Tabu, что тест с детектором лжи - одна из самых субъективных экспертиз.

"Вмешиваться в тактику и стратегию защиты просто нелепо. Хотя он хотел пройти эту экспертизу, я сказал, что не надо этого делать.

Приведу только один пример. В моей практике были случаи, когда мои клиенты соглашались на экспертизу в таких благородных целях, экспертиза показывала, что они лгали, но затем в суде выяснилось, что они не совершали преступления.

Это одна из самых субъективных экспертиз", - поясняет адвокат обвиняемого Эгон Русанов.

Мать ребенка рассказала передаче, что ее сын 7 раз рассказывал о событиях разным специалистам (два курса из нескольких занятий по психологическому исследованию с психологом, беседа с членами Сиротского суда, 2 допроса в полиции, беседа с судебно-медицинским экспертом во время медицинского освидетельствования и судебно-психологическим).

"В конце прошлого года сын подвергся всем этим процессуальным действиям, пострадал от тяжкого преступления и неоднократно говорил об этом с незнакомыми людьми - сотрудниками этих бесчисленных учреждений.

Сын пережил эти события - он прошел тяжелый путь психологического выздоровления, и реабилитация дала результаты", - говорит мать ребенка.

Мама рассказывает программе, что беседы со специалистами, в которых ему пришлось вспоминать пережитое, тоже были травматичными, но реабилитация дала результаты. Мать недоумевает, почему примерно через год после последнего допроса ребенка суд удовлетворил требование о проведении еще одного обследования ребенка, которое может оказаться травматичным. Суд решает вопрос о допросе ребенка в судебном заседании. Для решения этого вопроса ребенку назначена дополнительная амбулаторно-комплексная судебно-психиатрическая и судебно-психологическая экспертиза.

"Весь класс аплодировал. Мы оба плакали, когда учитель сказал нам, как ребенок читает, отлично читает. Результаты улучшились как в обучении, так и в поведении, ребенок стал более расслабленным. К сожалению, в октябре - ребенок уже в восьмой раз расскажет незнакомым тетям, что с ним случилось.

Не знаю, как сказать мальчику, что в октябре утро незнакомая тетя отвезет его в Ригу на обследование.

Я не знаю, что сказать мальчику. Как мать, я сказала своему сыну: "Сынок, я буду защищать тебя! Тебе больше никогда не придется возвращаться к этому!" Каждый день полиция, полиция и снова полиция, учреждения одно за другим.

Мать ребенка не верит, что очередная экспертиза может дать чего-то больше, наоборот - со временем что-то может быть забыто, что могло быть расценено как несоответствие доказательств, что в свою очередь может работать в пользу обвиняемого.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu на латышском языке


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