Адвокат попросила полицию оценить, нет ли на скандальном мурале Бректе на стене школы, детской порнографии

После публичных обсуждений картины Бректе на стене Рижской средней школы № 40, адвокат Яркина, которая также является бывшим членом правления партии Stabilitātei! после исследования записей социальных сетей Бректе и произведений искусства, изображенных в них, обратилась в полицию.

"Я обнаружила, что ряд работ художника, которые находились в публичном доступе, в том числе часть, которую можно купить за деньги, содержал в себе изображения несовершеннолетних детей, в основном девочек, соответственно, визуально, что, в моем женском понимании, может содержать элементы порнографии",

- поясняет Яркина.

По данным LTV, возможность покупки произведений искусства вызывает подозрения в отношении распространения детской порнографии. Адвокат отметила, что получила информацию о возбуждении уголовного дела в соответствии с частью второй статьи 166 Уголовного закона "за распространение материалов порнографического характера, содержащих детскую порнографию ... или с целью удовлетворения сексуального желания в насильственным образом".

Однако в полиции не подтвердили и не опровергли возбуждение уголовного дела.

Руководитель фонда Mākslai vajag telpu Катрина Яунупе считает абсурдным возбуждать уголовное дело за творческое самовыражение художника. "Пока это не открытое подстрекательство к ненависти, подстрекательство к насилию или тому подобное, свобода выражения мнений не ограничивается, как и творчество художника.

Эта угроза возникает в тот момент, когда возбуждаются уголовные дела за творческие высказывания художника, которые не являются подстрекательством к насилию или разжиганием ненависти, а ограничивать его творческую свободу нельзя", - убеждена Яунупе.

Сам Кристиан Бректе пишет в социальной сети Facebook: "Я никогда не призывал к разжиганию национальной или расовой ненависти или розни. Искусство прямо показывает, сколько свободы есть в стране. Если вы не можете свободно выражать себя в искусстве, это означает что вы несвободны в других областях. Искусство - это барометр того, что происходит, экономически, политически - во всем".

Контекст

Напомним, на улице Акас в Риге по инициативе фонда Mākslai vajag telpu появилась фреска "Посвящение Джемме Скулме" (Veltījums Džemmai Skulmei). Автором стал современный латвийский художник Кристиан Бректе.

Работа вызвала сотни комментариев. Появились самые разные мнения. Начиная с того, что если родители детей не могут объяснить, что это искусство и это видение художника, то смогут ли они вообще что-либо объяснить, заканчивая предложением найти подъемник, купить краски и закрасить картину.

Те участники дискуссии, которые выступают против этой работы, в основном сомневаются в ее художественной ценности, обеспокоены тем, что в произведении искусства присутствует сексуальный контекст и демонстрируются люди со множеством глаз и грудей. Кроме того, они считают художника Кристиана Бректе приверженцем идей сатанизма и не уверены, что его работы могут украшать школу.

Эскиз фрески создал латвийский художник Кристиан Бректе, а на стену его перенесли художники Микелис Мурниекс и Kiwie.

Бректе вдохновился образами девочек Джеммы Скулме (1925-2019), которые напоминают детские рисунки и которые художница часто использовала в своем творчестве в последние десятилетия, и создал "Посвящение Джемме Скулме". В нем он отразил образы из серии "Возвращение" и "Модель" Скулме, продолжая традиции наивной эстетики и добавив к этому свой авторский взгляд.