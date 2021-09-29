Анджелина Джоли замечена на свидании с новым спутником. Кто он?

Слухи об отношениях 46-летней Джоли и 31-летнего канадского певца The Weeknd появились совсем недавно, когда пара была несколько раз замечена на совместном ужине.

Портал The Daily Mail писал, что Джоли 25 сентября пришла в один из итальянских ресторанов в Санта-Монике (Калифорния, США), где и состоялось ее свидание с певцом The Weeknd (настоящее имя - Абель Тесфайе).

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Издание сообщало, что пара более двух часов провела в ресторане в закрытом зале, а затем, несмотря на то, что они приехали по отдельности, они вышли вместе и сели в автомобиль музыканта. Так, знаменитости отправились в особняк певца на его внедорожнике.

В июне этого года Джоли и The Weeknd встречались в том же ресторане, где вместе ужинали.

Что на самом деле связывает пару, пока непонятно. Однако анонимные источники, близкие к звездам, считают, что говорить об их романе рано: скорее всего, отношения между актрисой и певцом деловые.

Дело в том, что Абель сосредоточен на том, чтобы попасть в кинобизнес, сейчас он занят в съемках сериала от HBO, сообщил источник.

Оба артиста на данный момент не состоят в отношениях. После развода Джоли и Питта об отношениях Энджи не было ничего известно. В свою очередь, рэпер ранее встречался с моделью Беллой Хадид и певицей Селеной Гомес.

Что еще известно о музыканте?

В 2017 году The Weeknd возглавил топ-30 Forbes самых высокооплачиваемых звезд спорта и шоу-бизнеса моложе 30 лет. Согласно данным издания, его годовой доход составляет 92 млн долларов.

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(В 2016-м сингл Starboy попал на первое место чарта Billboard Hot 100)

В свою очередь, за два года до этого - в январе 2015-го - Тесфайе арестовали за драку с лас-вегасским полицейским. Музыкант был приговорен к 50 часам общественных работ.