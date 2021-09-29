Кризис на границе с Беларусью официально признан гибридной атакой

Это позволяет надеяться на более эффективную помощь в решении сходных ситуаций в будущем.

"Сегодня было принято дополнение к так называемому миграционному пакету. Он был принят год назад, сегодня прошла оценка самого пакета и, что очень важно для Литвы, происходящее у границ Литвы, Латвии и Польши с Беларусью, на внешней границе с ЕС, было признано гибридной атакой", - заявил Синкявичюс BNS.

"Еврокомиссия не подводит все события под одно название - нелегальная миграция, но те события выделяет, речь идет о различном реагировании, различной помощи", - подчеркнул он.

Еврокомиссия обновила план действий по борьбе с торговлей людьми. По мнению Комиссии, эти меры направлены и против действий Беларуси на границе с Литвой.

С 10 августа этого года в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы Латвии со стороны Беларуси 1407 лицами.

Во вторник, 28 сентября, латвийские пограничники предотвратили 15 попыток незаконного пересечения границы, сообщили LЕТА в Госпогранохране. Не был задержан ни один человек.

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 38 лицам по гуманитарным соображениям, а задержаны с начала года 390 граждан третьих стран, незаконно пересекших границу.