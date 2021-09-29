Из-за обязательной вакцинации уволились двое сотрудников учебных заведений Тукумса

Она сообщила, что в настоящее время в образовательных учреждениях края проводится опрос, поэтому все еще сложно оценить, как решение правительства об обязательной вакцинации работников некоторых отраслей повлияет на их количество. В то же время Страздиня признала, что будут и сотрудники, которые решат прекратить работу.

На данный момент заявки на увольнение поступили от двух работников.

Охват вакцинацией в общеобразовательных школах края составляет 85%, в дошкольных образовательных учреждениях - 70%, признала глава управления образования. Однако охват может увеличиться, поскольку решение правительства побудило некоторых невакцинированных пройти вакцинацию.

Страздиня сообщила, что в настоящее время в краю действуют пять школ, в которых для отдельных классов нужно обеспечивать дистанционное обучение. По ее словам, в настоящее время учителя могут преподавать параллельно, очно и дистанционно, но с ростом распространенности Covid-19, одновременное исполнение двух форм обучения станет невозможным.

Как сообщалось, с 15 ноября работники сектора образования смогут продолжать работать очно только при наличии ковид-сертификата о выздоровлении или вакцинации от Covid-19, постановил Кабмин во вторник, 28 сентября.