Профессор RSU: Ограничить Covid-19 может только "локдаун", когда люди вообще не выходят на улицы

Он сказал, что ограничения, принятые правительством вчера, 28 сентября, были направлены на увеличение охвата вакцинацией. "Требуется время, чтобы увидеть эффект от увеличения охвата вакцинацией. Однако в настоящее время в Латвии заболеваемость растет чрезвычайно быстро, и без достаточно жестких ограничительных мер эффект вряд ли будет заметен", - сказал профессор.

Он признал, что власть пока не готова к быстрым ограничительным мерам, так как учитывает потребности бизнеса, а также психологическую готовность населения к ограничениям. "Если будет сильное сопротивление и неприятие, то ожидаемый эффект тоже вряд ли будет хорошим. Население психологически не осознает серьезность ситуации на данный момент, и правительство, вероятно, учитывает это в своих решениях, но это мое предположение", - сказал Бригис.

На вопрос, какие ограничения будут эффективными для снижения распространенности заболевания, профессор признал, что нынешние темпы роста заболеваемости требуют уже довольно жестких ограничений. "Самое плохое, что людям не понравится больше всего - то, что вакцинированные также будут окружены ограничениями. Как известно, 15-17% вакцинированных заражаются коронавирусом. Это причина, по которой необходимо подумать об ограничениях и для вакцинированных", - отметил Бригис. Он пояснил, что при вакцинации люди надеялись, что ограничений не будет, но если ситуация резко ухудшится, то выбора нет.

На вопрос, не пора ли еще подождать с кардинальными ограничениями, профессор объяснил, что правительство в качестве критерия ограничений выбрало заполнение больниц пациентами с Covid-19. "Если предположить, что заполняемость больниц каждую неделю будет увеличиваться на 40%, катастрофическая ситуация наступит через три-четыре недели. Это будет линия, где должны быть введены строгие ограничения", - прогнозирует Бригис.

Профессор признал, что постепенное введение ограничений неэффективно и одной из причин является равенство населения. "Если сотрудничество населения низкое, то постепенные ограничения неэффективны, что мы видели уже весной. Самым резким из ограничений будет полный "локдаун", когда люди вообще не выходят на улицу", - сказал профессор.

Он пояснил, что в настоящее время население не осознает серьезность ситуации. Люди поймут это только тогда, когда, например, бригада скорой медицинской помощи не прибудет на место аварии и кто-то умрет в автокатастрофе. Либо человеку придется своими силами добираться до больницы, в которой из-за пациентов с Covid-19 он не сможет получить помощь. Было бы очень неприятно заходить так далеко, но такой момент может наступить, обосновал Бригис серьезность ситуации.

Уже сообщалось, что во вторник, 28 сентября, правительство утвердило новое положение об ограничении Covid-19. Новые правила вступят в силу 11 октября.