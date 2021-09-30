Зарплаты президента и правительства существенно вырастут. Когда и на сколько?

Почему?

Госканцелярия, изучая ситуацию, пришла к выводу, что оплата труда высококвалифицированных работников госуправления и местного самоуправления на 28-38% ниже, чем у сотрудников на эквивалентных должностях в частном секторе. Таким образом, из-за неспособности конкурировать с частным сектором текучесть кадров в госадминистрации и органах местного самоуправления возрастает и становится все труднее привлекать квалифицированных специалистов.

Одновременно с законопроектом планируется уточнить размер вознаграждения высших госслужащих с учетом баланса ветвей власти и принципа иерархии.

Госканцелярия установила, что ежегодно в различных государственных административных органах набираются и проходят обучение до трети сотрудников, что затрудняет процесс отбора и обучения. Из-за сложности и непропорционально низкой заработной платы и ответственности эти сотрудники часто решают покинуть госадминистрацию.

Госканцелярия сообщила, что эти решения предназначены для того, чтобы в будущем вознаграждения были соизмеримы с уровнем производительности, а также ответственностью и сложностью выполняемых функций.

В аннотации к законопроекту указано, что ориентировочное финансирование, необходимое для изменений в 2023 году, составляет 6,444 миллиона евро, а в 2024 году - 6,852 миллиона евро.

В том числе для Канцелярии президента - 46 630 евро в 2023 году и 51 856 евро в 2024 году, Сейма - 526 тысяч евро в 2023 году и 554 316 евро в 2024 году, Кабмина - 510 049 евро в 2023 году и 568 504 евро в 2024 году, Конституционного суда - 90 435 евро в 2023 году и 101 340 евро в 2024 году, Верховного суда - 392 747 евро в 2023 году и 426 451 евро в 2024 году.

Сколько?

Расчеты LETA показывают, что с 2023 года ежемесячная заработная плата президента, председателя Сейма, премьер-министра, председателя Верховного суда и председателя Конституционного суда может составить примерно 7607 евро, что, к примеру, обеспечит премьер-министру и председателю Сейма повышение заработной платы примерно на 40%.

Примерно на треть планируется увеличить зарплату министров, ежемесячная зарплата которых составит около 6700 евро. Заработная плата генерального прокурора составит примерно 7280 евро, госконтролера и омбудсмена - примерно 6700 евро, а заместителя председателя Конституционного суда - примерно 6500 евро.

При этом зарплата депутатов Сейма, которые не будут занимать дополнительные должности, достигнет примерно 3800 евро, что вдвое меньше, чем у председателя Сейма, и примерно на 10% больше, чем получаемая сейчас.

Говорит премьер-министр

В среду, 29 сентября, после заседания правительства, премьер-министр Кришьянис Кариньш, объясняя необходимость законопроекта, сообщил журналистам, что суть поправок заключается в повышении конкуренции, а также конкурентоспособности в госуправлении.

"Мы все хотим компетентного и дееспособного госуправления, потому что зависим от него, а госадминистрация давно и справедливо жаловалась на то, что очень трудно нанимать людей на работу с неконкурентоспособной оплатой. Таким образом, данный законопроект изменит это", - сказал премьер.