"Нельзя тянуть с третьей дозой!" Валдис Затлерс заразился Covid-19

В данный момент Затлерс находится на домашнем карантине, он отметил, что болезнь протекает легко и чувствует он себя хорошо.

"Это заражение - четкий сигнал, что через пять месяцев иммунитет у пожилых людей падает и нельзя тянуть с третьей дозой. Я в данном случае третью дозу получил от природы или самого вируса, чтобы укрепить свой иммунитет", - рассказал Ir.lv Затлерс, получивший вторую дозу вакцины в начале мая.

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Мнение экс-президента отличается от мнения экспертов, рекомендующих посвящать все главное внимание невакцинированным.

"Сейчас, когда кривая заражения идет наверх, мы не можем забывать о безопасной или привитой части общества, чтобы она не развалилась. Потерять ее будет большой глупостью. Вакцинированную группу необходимо укреплять всеми силами, чтобы они ощущали заботу от правительства - это сознательные люди, которые перенесут тяжелую зиму и пойдут за третьей прививкой", - уверен Затлерс.