"Нельзя тянуть с третьей дозой!" Валдис Затлерс заразился Covid-19
Экс-президент Валдис Затлерс, привитый весной вакциной AstraZeneca, заболел Covid-19, пишет портал Ir.lv.
Экс-президент Валдис Затлерс, привитый весной вакциной AstraZeneca, заболел Covid-19, пишет портал Ir.lv.
В данный момент Затлерс находится на домашнем карантине, он отметил, что болезнь протекает легко и чувствует он себя хорошо.
"Это заражение - четкий сигнал, что через пять месяцев иммунитет у пожилых людей падает и нельзя тянуть с третьей дозой. Я в данном случае третью дозу получил от природы или самого вируса, чтобы укрепить свой иммунитет", - рассказал Ir.lv Затлерс, получивший вторую дозу вакцины в начале мая.
Мнение экс-президента отличается от мнения экспертов, рекомендующих посвящать все главное внимание невакцинированным.
"Сейчас, когда кривая заражения идет наверх, мы не можем забывать о безопасной или привитой части общества, чтобы она не развалилась. Потерять ее будет большой глупостью. Вакцинированную группу необходимо укреплять всеми силами, чтобы они ощущали заботу от правительства - это сознательные люди, которые перенесут тяжелую зиму и пойдут за третьей прививкой", - уверен Затлерс.
Экс-президент не знает, где он мог заразиться Covid-19.