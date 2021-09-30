Латвия по заболеваемости Covid-19 занимает пятое место в Европе

Литва и Эстония занимают соответственно первое и третье места по заболеваемости в Европе. Охват вакцинацией в Латвии один из самых низких в Европе, Литва с Эстонией также не входят в число лидеров.

На прошлой неделе Латвия была на 6-м месте, а две недели назад - на 12-м.

По данным ECDC за предыдущие две недели (13-26 сентября), кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии выросла до 398 случаев.

Самый высокий уровень заболеваемости среди стран ЕС и EEZ в Литве - 645,7 случая на 100 000 населения. Далее следует Словения с 627 случаями и Эстония с 529,9 случая. Четвертое место занимает Румыния с уровнем заболеваемости 398,9 случая на 100 000 населения.

Где ситуация получше?

Самый низкий уровень заболеваемости в Польше - 25,7 случая на 100 000 населения. Средний уровень заболеваемости в странах ЕС и EEZ за предыдущие две недели составляет 147,1 случая на 100 000 населения.

В Латвии также выросла 14-дневная смертность с диагностированным Covid-19 - в конце прошлой недели она составила 39,3 случая на миллион жителей. В настоящее время Латвия по этому показателю занимает шестое место среди стран ЕС и EEZ.

А где хуже?

Самый высокий уровень смертности с диагностированным Covid-19 на миллион населения за последние две недели был в Болгарии - 139,1 случая, за ней следует Литва - 80,5 случая. В Эстонии соответствующий показатель составляет 24,8 случая.