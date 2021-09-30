Сейм пока отложил голосование за утверждение Ирены Куциной судьей КС

Вопрос исключен из повестки дня по инициативе юридической комиссии Сейма.

Как ранее сообщил председатель фракции "Для развития/За!" Юрис Пуце, коалиция договорилась о том, что Сейм рассмотрит кандидатуру Куциной на должность судьи КС в конце октября.

Как пояснил политик, это связано с практическими вопросами - на этой и на следующей неделе несколько депутатов будут в командировках, а примерно в середине октября Сейм должен начать рассматривать бюджет 2022 года.

На вопрос, не связан ли перенос вопроса с возможностью снятия кандидатуры Куциной, Пуце ответил отрицательно.

"Для развития/За!" еще не определилось с позицией по кандидату, но сейчас фракция не поддерживает Куцину, и до конца октября есть время обсудить, как действовать дальше, сказал Пуце.

Большинство коалиционных партий поддерживают кандидатуру Куциной на должность судьи КС.

Как ранее сообщило ЛТВ, в телефонных разговорах с представителями "Для развития/За!" президент Эгил Левитс настоятельно рекомендовал фракции поддержать назначение его советницы Куциной судьей КС. Левитс звонил депутатам Инесе Войке и Вите Анде Терауде. Как сообщили источники ЛТВ, в случае, если фракция не поддержит Куцину, Левитс пообещал критиковать министров "Для развития/За!" и правительство, что может привести даже к его отставке. Войка и Терауда информировали о разговорах с президентом свою фракцию.

Сам Левитс утверждает, что был неправильно понят.