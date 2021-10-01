Видео ⟩ Давид Манукян об Ольге Бузовой: "Хотела меня стереть в порошок, а у тебя этого не получилось"

22 января 2021 года телеведущая и певица Ольга Бузова объявила на своей Instagram-странице, что рассталась со своим возлюбленным, блогером и рэпером Давидом Манукяном (Дава). По словам знаменитости, Дава ей изменял и оскорблял ее, и бил, и даже плевал в лицо. Она также опубликовала переписку с экс-возлюбленным.

После этого в Сети на Даве устроили настоящую травлю, но он выстоял.

"Когда она после этого позвонила, то я ей сказал: "Знаешь, почему ты мне звонишь? Ты хотела меня стереть в порошок, а у тебя этого не получилось", - сказал Манукян в интервью.

Даве непонятно такое отношение, он считает его неправильным. В пример музыкант привел расставание Насти Ивлеевой и Элджея, которое прошло достойно и без лишнего шума.

Оказалось, что после громкого расставания Бузова ждала, что экс-бойфренд вернется: "А почему ты не вернешься? Я ждала, чтобы ты вернулся"... Каким образом я должен был вернуться, если меня на всю страну опозорили?!". Ольга думала, что Давид придет на ее день рождение, а после они всем скажут, что это был розыгрыш.

Но еще до этого у пары был конфликт из-за участия Манукяна в "Танцах со звездами". Ольга ставила ему ультиматумы, ревновала. По словам Давы, Бузова постоянно ставила его перед выбором. Напомним, партнершей блогера была чемпионка по танцам Дарья Палей.

Перед самым стартом Ольга писала ему гневные сообщения. требовала, чтобы он отказался от участия. Дава отмечает, что был в шоке от происходящего. Сначала попытался успокоить Ольгу, а после принял решение. Манукян признался, что это расставание было для него самым тяжелым, и он еще не до конца залечил раны. Сейчас он работает и занимается сразу несколькими проектами.