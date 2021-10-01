Разбитый автобус, перевернувшаяся фура: аварии в Латвии по вине лесных животных

Уже сообщилось, что у лосей и оленей сейчас время гона, в то время как более мелкие лесные обитатели ищут пищу и чаще выходят близко к дорогам, поэтому водителям нужно быть особенно осторожными и в течение дня.

В LVC, ссылаясь на председателя правления Латвийского союза охотников Яниса Бауманиса, напомнили, что первые месяцы осени - это время, когда людям нужно быть очень осторожными как при управлении автомобилем, так и во время прогулок в лесу. Лось и благородный олень много передвигаются и не обращают внимания на автомобили и людей. Следует отметить, что во время гона лесные животные могут переходить дорогу не только в сумерках, но и утром, и днем.

Обычно в местах, где лесные животные часто переходят дорогу, есть соответствующие дорожные знаки, но водители, как правило, их игнорируют. Животные чаще встречаются в местах, где луга и поля граничат с лесом или где с одной стороны находится лес, а с другой - возделываемые поля, например, кукурузные. Животные переходят дорогу, чтобы покормиться в поле. Водителям также следует соблюдать осторожность в лесных массивах и на участках дорог с небольшим расстоянием между обочиной дороги и деревьями или кустами. Данные Государственной лесной службы также показывают, что столкновения с животными чаще происходят в местах, где река находится близко к дороге.

"Однако не только крупные лесные животные выбегают на дорогу - осенью активизируются и мелкие звери. Например, лисиц и енотовидных собак привлекают трупы ранее сбитых и еще не убранных животных, которые становятся их пищей

Яблони, растущие на обочине дороги, также привлекают животных осенью", - сказал Бауманис.

Председатель правления союза охотников также добавил, что основные причины, по которым осенью сложнее заметить животных на обочинах дорог, заключаются в том, что дни становятся короче, видимость в сумерках ухудшается, но именно это наиболее частое время, когда животные передвигаются через дорогу. Осенью также чаще идут дожди. К моменту снегопада видимость улучшается.

По словам Бауманиса, в случае, если водитель заметил на обочине дороги или на дороге лесного зверя, необходимо снизить скорость, но нельзя выполнять быстрые маневры.

"Если животное не уходит, можно попытаться подать звуковой сигнал или очень медленно объехать его по встречной полосе, если другие машины не приближаются,