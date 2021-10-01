Пт, 1.10.2021
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Мэтт Халприн, вице-президента YouTube

Водитель грузовика наехал на пешехода; тот скончался на месте аварии

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Вчера, 30 сентября, в дорожно-транспортном происшествии погиб пешеход, а всего в авариях пострадали 15 человек, сообщили агентству LETA в Госполиции.

ДТП со смертельным исходом произошло около 1 часа в Ликсненской волости Аугшдаугавского края, где на трассе Рига-Даугавпилс-граница с Беларусью водитель грузовика Volvo с прицепом наехал на неустановленного пешехода, который скончался на месте аварии. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего за день в стране зарегистрировано 83 дорожно-транспортных происшествия, из них десять с пострадавшими.


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