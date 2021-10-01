Водитель грузовика наехал на пешехода; тот скончался на месте аварии

ДТП со смертельным исходом произошло около 1 часа в Ликсненской волости Аугшдаугавского края, где на трассе Рига-Даугавпилс-граница с Беларусью водитель грузовика Volvo с прицепом наехал на неустановленного пешехода, который скончался на месте аварии. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.