Задержанный в Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку
Задержанный в Грузии бывший президент Михаил Саакашвили объявил голодовку, сообщила обмудсмен Грузии Нино Ломджария, которая навестила его в камере, пишет "Медуза".
Задержанный в Грузии бывший президент Михаил Саакашвили объявил голодовку, сообщила обмудсмен Грузии Нино Ломджария, которая навестила его в камере, пишет "Медуза".
Ломджария также отметила, что Саакашвили, являющийся гражданином Украины, потребовал встречи с украинским консулом.
Бывший президент написал письмо своим сторонникам.
Политик в письме призвал своих сторонников идти на выборы, запланированные 2 октября.
"Моя свобода и, что в тысячу раз важнее, свобода Грузии, полностью зависят от вашей активности и боеспособности в ближайшие дни", - заявил он.
Напомним, Саакашвили был задержан в пятницу, 1 октября.
Известно, что Саакашвили находится в Руставской тюрьме неподалеку от Тбилиси.
"У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс находился под полным контролем", - заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.
Михаил Саакашвили был президентом Грузии в 2008-2013 годах. Незадолго до истечения президентского срока он покинул страну. После этого против него было возбуждено четыре уголовных дела, по двум их них в 2018 году были вынесены приговоры.
Недавно, в конце сентября, Саакашвили пообещал, что вернется в Грузию. 1 октября он сообщил, что прибыл в страну.