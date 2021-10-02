Задержанный в Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку

Ломджария также отметила, что Саакашвили, являющийся гражданином Украины, потребовал встречи с украинским консулом.

Бывший президент написал письмо своим сторонникам.

В нем говорится, что Саакашивили предполагал, что будет задержан после возвращения в страну, однако "приехал, поскольку верит в свою страну". В свою очередь приговоры суда он назвал заказом Путина.

Политик в письме призвал своих сторонников идти на выборы, запланированные 2 октября.

"Моя свобода и, что в тысячу раз важнее, свобода Грузии, полностью зависят от вашей активности и боеспособности в ближайшие дни", - заявил он.

Напомним, Саакашвили был задержан в пятницу, 1 октября.

Известно, что Саакашвили находится в Руставской тюрьме неподалеку от Тбилиси.

"У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс находился под полным контролем", - заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии в 2008-2013 годах. Незадолго до истечения президентского срока он покинул страну. После этого против него было возбуждено четыре уголовных дела, по двум их них в 2018 году были вынесены приговоры.