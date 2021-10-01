В Грузии задержали бывшего президента - Михаила Саакашвили
Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили задержали. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, пишет "Медуза".
Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили задержали. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, пишет "Медуза".
Известно, что Саакашвили находится в Руставской тюрьме неподалеку от Тбилиси. Ою этом сообщает "Спутник Грузия".
Он считает, что спецслужбы Грузии выбрали "такое время и место, чтобы препятствующие задержанию [Саакашвили] факторы были минимальны", передает издание "Новости Грузия".
Перед задержанием Саакашвили опубликовал видео, в котором сказал: "Вероятно, сейчас меня задержат в Тбилиси, но я ничего не боюсь". Он также указал, что "приехал помочь вам", и призвал принять участие в муниципальных выборах, которые начнутся в Грузии 2 октября.
Напомним, что Михаил Саакашвили был президентом Грузии в 2008-2013 годах. Незадолго до истечения президентского срока он покинул страну. После этого против него было возбуждено четыре уголовных дела, по двум их них в 2018 году были вынесены приговоры.
Недавно, в конце сентября, Саакашвили пообещал, что вернется в Грузию. 1 октября он сообщил, что прибыл в страну.