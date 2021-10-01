В Грузии задержали бывшего президента - Михаила Саакашвили

Известно, что Саакашвили находится в Руставской тюрьме неподалеку от Тбилиси. Ою этом сообщает "Спутник Грузия".

"У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс находился под полным контролем", - заявил Гарибашвили.

Он считает, что спецслужбы Грузии выбрали "такое время и место, чтобы препятствующие задержанию [Саакашвили] факторы были минимальны", передает издание "Новости Грузия".

Перед задержанием Саакашвили опубликовал видео, в котором сказал: "Вероятно, сейчас меня задержат в Тбилиси, но я ничего не боюсь". Он также указал, что "приехал помочь вам", и призвал принять участие в муниципальных выборах, которые начнутся в Грузии 2 октября.

Напомним, что Михаил Саакашвили был президентом Грузии в 2008-2013 годах. Незадолго до истечения президентского срока он покинул страну. После этого против него было возбуждено четыре уголовных дела, по двум их них в 2018 году были вынесены приговоры.