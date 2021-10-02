"Скоро койки придется размещать в коридорах": больницы встревожены ростом числа пациентов с Covid-19

Региональные больницы - в Даугавпилсе, Елгаве и Видземе - с начала месяца снова принимают пациентов с Covid-19.

"Если у нас 200 коек, то мы не сможем разместить 250 пациентов. Это означает, что тогда мы должны будем пересечь какой-то рубеж, тогда начнется размещение пациентов в коридорах, подсобных помещениях и т.п.", - сказал Карлис Смилга, член правления Елгавской городской больницы.

"В среднем около 70 пациентов проходят лечение в стационаре, и в настоящее время в стационаре находится 68 пациентов, из которых в среднем девять или одиннадцать пациентов находятся в тяжелом состоянии", - сказал Григорий Семенов, член правления Даугавпилсской региональной больницы.

"Сегодня, 1 октября, 34 пациента с Covid-19 проходят лечение в Видземской больнице, девять пациентов были зачислены за прошлые сутки, трое выписаны, и трое находятся в тяжелом состоянии", - сказала Бенита Брила, специалист по связям с общественностью Видземской больницы.

В настоящее время в большинстве больниц еще есть запасные койки, но нехватка медицинского персонала вызывает беспокойство. "Технически у нас есть запасные койки, но если говорить о наличии специалистов, то сейчас иногда возникают проблемы с предоставлением графиков дежурства", - сказал Семенов.

"Помимо заболеваемости Covid-19, не отступают и другие заболевания, потому что терапевтический профиль такой же заполненный, как и профиль Covid-19, по сути, занято 53 койки из 55 коек.

Можно сказать, что больница уже находится в довольно сложной ситуации, она заполнена, все койки заполнены более чем на 80%, а это значит, что вместимость больницы близка к самому высокому уровню, и мы, конечно, с беспокойством смотрим в будущее", - сказал Карлис Смилга, член правление Елгавской городской больницы.

"Ситуация усугубляется еще и тем, что врачи устали и их трудно мотивировать к работе; врачам нужен отдых. "Конечно, это сложно, и поначалу, когда вакцинация еще не была доступна, персонал тоже болел, и их надо было заменять. Были случаи, когда медсестры не уходили в ежегодный отпуск, чтобы оказывать медицинскую помощь", - сказала Бенита Брила.

"Мы работали все лето, теперь уже осенью, с 80% нагрузкой, а это значит, что на одного врача хватает пациентов. Эта нагрузка очень высока, поэтому есть угроза ухудшения качества", - сказал Карлис Смилга.