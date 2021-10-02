"Если вы нас будете атаковать, я буду вечным президентом": Лукашенко дал интервью CNN

"Клянусь тебе, я не собираюсь быть президентом даже до смерти. Клянусь. Все будет зависеть от ситуации в Беларуси.

Если вы, ваши патроны на Западе, откуда угодно, не будут вмешиваться в нашу ситуацию и мы будем чувствовать себя уверенно и спокойно как суверенное, независимое государство, как народ, который заслужил быть суверенным и независимым, - поверьте, все случится раньше, чем вы думаете. Но если только вы посмеете еще раз, как в прошлом году, вмешаться в наши события, будет плохо. Будет так, как вы думаете сейчас", - заявил Лукашенко в интервью CNN, полная версия которого размещена 2 октября на YouTube.

Лукашенко также ответил на вопрос, не думает ли он уйти в отставку, поскольку находится на президентском посту уже 27 лет.

"Слушайте, я 27 лет, как вы сказали, на этом посту служу своему народу, но я еще не достиг того возраста, как у вас в вашем вашингтонском обкоме. Там, по-моему, президент - сколько ему, 88 уже? Ну скоро 90. Поэтому давайте за ориентир возьмем возраст вашего патрона в Вашингтоне. А почему бы нет? Но вы не волнуйтесь, я не дотяну до этого возраста, - ответил Лукашенко. - Поэтому президентом может быть человек столько, сколько он пожелает, и его изберет народ. Но если он здоров и может управлять страной. У нас непростая ситуация, поэтому здесь должен быть энергичный, здоровый человек, которого изберет народ, и он будет желать быть президентом. Вот эти главные условия".

"Но я об одном сказал: должен быть мир и покой, чтобы не разрушилось то, что я создавал как первый президент Беларуси.

Если вы нас будете атаковать, постоянно нас бомбить, лишать своего слова, своего лица и своей независимости, я буду вечным президентом.