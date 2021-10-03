Видео ⟩ "За собой следи, толку будет больше": Агату Муцениеце раскритиковали на шоу "Ледниковый период"

В субботу, 2 октября, на Первом канале стартовало шоу "Ледниковый период". На лед вышли Даня Милохин, Анна Старшенбаум, Аглая Шиловская, Янина Студилина, Дарья Мельникова, Агата Муцениеце, телеведущая Ксения Бородина, Никита Пресняков, актеры Макар Запорожский, Кирилл Зайцев, Иван Колесников, Гела Месхи, Федор Федотов, а вот Давид Манукян, который был заявлен ранее, отказался от участия из-за травмы.
Напомним, первое место в прошлом сезоне шоу "Ледниковый период" заняли звезда сериала "Кухня" Ольга Кузьмина и Александр Энберт, стабильно лидировавшие каждый выпуск. На втором месте оказались актер из сериала "Жуки" Вячеслав Чепурченко в паре с Яной Хохловой. Ведущая Регина Тодоренко и Роман Костомаров получили бронзу, а певица Ольга Бузова и фигурист Дмитрий Соловьев стали обладателями приза зрительских симпатий.
Латвийская актриса Агата Муцениеце катается в паре с Александром Энбертом. Они показали номер под песню нидерландской певицы Kovacs - "My love". Кстати, композиция хорошо знакома зрителям по сериалу "Содержанки".
Орбитрами шоу стали легендарная Татьяна Тарасова, Татьяна Навка, Дмитрий Хрусталев, Максим Траньков и Аделина Сотникова, пока ей не найдут пару для катани вместе Давида Манукяна.
Телеведущий Дмитрий Хрусталев отметил, что номер у Агаты и Александра был хороший, в нем была задумка, но к сожалению было очевидно, что Муцениеце не хватает "проката и свободы", чтобы проявить свой творческий потенциал. Актрису держит отсутствие умения достаточно свободно кататься на льду.
Тем не менее он подчеркнул, что в первом выпуске жюри оценивают любителей и их подготовку к данному номеру, но Хрусталев уверен, что Муцениеце и Энберт могут лучше.
Тренер по фигурному катанию Максим Траньков заметил, что Агате стоит быть смелее, ведь у нее очень хороший партнер, который в прошлом сезоне одержал победу на шоу: "Тренируйтесь, добавляйте в технике и катании. Обращайте внимания на пластику - пластику рук и оценки будут расти и прогрессировать".
Невероятно строгой была легендарная Татьяна Тарасова: "Дорогая Агата, никто не будет учить до такой степени. Шнурки надо как-то завязывать, а не должны они болтаться 30 сантиметров от ботинка. Я все твое катание смотрела на твои развивающиеся шнурки".
Тренер призналась, что смотрела и думала, что шнурки Агаты развяжутся и они с Александром упадут оба.
"Ты за собой следи больше и будет больше, честно говоря, толку. Потом артистизм должен идти от двоих, но в этом варианте - обязательно от женщины. Но в свете того, что Агата не научилась еще кататься на коньках, то никакого артистизма здесь она показать не может", - сказала Тарасова.
Татьяна Анатольевна указала на перетяную кисть и собранный лоб Муцениеце. Агата ответила, что из-за стресса не получилось сделать так, как хотелось бы. Кроме того, ей не хватает некоторых технических умений, чтобы уверенно стоять на коньках. Она пообещала, что будет работать над техникой катания.
А как вам выступление Александра и Агаты?
Видео: Агата Муцениеце и Александр Энберт - "My Love"