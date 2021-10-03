Видео ⟩ "За собой следи, толку будет больше": Агату Муцениеце раскритиковали на шоу "Ледниковый период"

Напомним, первое место в прошлом сезоне шоу "Ледниковый период" заняли звезда сериала "Кухня" Ольга Кузьмина и Александр Энберт, стабильно лидировавшие каждый выпуск. На втором месте оказались актер из сериала "Жуки" Вячеслав Чепурченко в паре с Яной Хохловой. Ведущая Регина Тодоренко и Роман Костомаров получили бронзу, а певица Ольга Бузова и фигурист Дмитрий Соловьев стали обладателями приза зрительских симпатий.

Латвийская актриса Агата Муцениеце катается в паре с Александром Энбертом. Они показали номер под песню нидерландской певицы Kovacs - "My love". Кстати, композиция хорошо знакома зрителям по сериалу "Содержанки".

Агата Муцениеце и Александр Энберт ФОТО: Кадр из видео

Орбитрами шоу стали легендарная Татьяна Тарасова, Татьяна Навка, Дмитрий Хрусталев, Максим Траньков и Аделина Сотникова, пока ей не найдут пару для катани вместе Давида Манукяна.

Телеведущий Дмитрий Хрусталев отметил, что номер у Агаты и Александра был хороший, в нем была задумка, но к сожалению было очевидно, что Муцениеце не хватает "проката и свободы", чтобы проявить свой творческий потенциал. Актрису держит отсутствие умения достаточно свободно кататься на льду.

Тем не менее он подчеркнул, что в первом выпуске жюри оценивают любителей и их подготовку к данному номеру, но Хрусталев уверен, что Муцениеце и Энберт могут лучше.

Агата Муцениеце и Александр Энберт ФОТО: Кадр из видео

Тренер по фигурному катанию Максим Траньков заметил, что Агате стоит быть смелее, ведь у нее очень хороший партнер, который в прошлом сезоне одержал победу на шоу: "Тренируйтесь, добавляйте в технике и катании. Обращайте внимания на пластику - пластику рук и оценки будут расти и прогрессировать".

Невероятно строгой была легендарная Татьяна Тарасова: "Дорогая Агата, никто не будет учить до такой степени. Шнурки надо как-то завязывать, а не должны они болтаться 30 сантиметров от ботинка. Я все твое катание смотрела на твои развивающиеся шнурки".

Тренер призналась, что смотрела и думала, что шнурки Агаты развяжутся и они с Александром упадут оба.

"Ты за собой следи больше и будет больше, честно говоря, толку. Потом артистизм должен идти от двоих, но в этом варианте - обязательно от женщины. Но в свете того, что Агата не научилась еще кататься на коньках, то никакого артистизма здесь она показать не может", - сказала Тарасова.

Татьяна Анатольевна указала на перетяную кисть и собранный лоб Муцениеце. Агата ответила, что из-за стресса не получилось сделать так, как хотелось бы. Кроме того, ей не хватает некоторых технических умений, чтобы уверенно стоять на коньках. Она пообещала, что будет работать над техникой катания.

А как вам выступление Александра и Агаты?