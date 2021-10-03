Вырезал на груди слово "свинья": в Северной Ирландии литовец жестоко убил латвийца
В июле 2020 года 35-летний литовец Cарунас Наубурайтис совершил жестокое преступление в Северном Белфасте, Северная Ирландия, убив своего знакомого, 44-летнего латвийца Мариса Лудборжса. Более чем через неделю он обратился в полицию и признался в преступлении, сообщает портал Baltic Ireland.
Портал Irish Mirror сообщает, что в связи с продолжением судебного процесса по делу об убийстве Мариса Лудборжса были даны новые разъяснения. Как раз на очередном судебном заседании 1 октября выяснилось, что
Во время заседания также выяснилось, как они познакомились и как Лудборжс попал в дом Наубурайтиса. Они встретились в феврале 2020 года в местном иммиграционном центре. Когда центр закрыли из-за пандемии, Лудборжс оказался на улице. Наубурайтис пригласил его переночевать в своем доме, что Лудборжс потом периодически делал.
В день убийства Лудборжс снова был в доме Наубурайтиса и был пьян. Несколько раз он помочился не в унитазе, а там же на месте. Хозяина это разозлило, но Лудборжс только рассмеялся.
"Я ударил его сзади несколько раз, около 20 или 30 раз", - сказал Наубурайтис в суде. Лудборжс ударился головой о батарею, а Наубурайтис еще раз ударил его ногой.
Обвиняемый ранее заявлял, что он был сатанистом, потому что в подростковом возрасте любил убивать животных. Адвокат Дэвид Макдауэлл утверждал, что инцидент, хотя и был жестоким, не был связан с оккультизмом или выполнением какого-либо ритуала. Он указал, что это был спор между двумя мужчинами под воздействием алкоголя, и его нельзя квалифицировать как сатанизм. Адвокат также добавил, что его клиент страдает алкоголизмом и имеет проблемы с психикой.