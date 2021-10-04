Почему в интенсивной терапии запрещены мобильные телефоны? Мнения разделились

Обычно пребывание в больнице можно скрасить книгами, телефоном, ноутбуком или другим любимым занятием. Иная ситуация в отделениях интенсивной терапии нескольких больниц - например, личные вещи в таком отделении, за некоторыми исключениями, в больнице RAKUS не разрешены.

Солвита Олсена, ассоциированный профессор медицинского факультета Латвийского университета, эксперт по медицинскому праву, отметила, что для таких действий нет оснований, поэтому они могут быть незаконными, так как личные средства общения пациента - это часть его личной жизни, а закон охраняет частную жизнь пациента и его право на общение.

Иначе на это смотрят в RAKUS, где в отделениях интенсивной терапии есть различные ограничения для пациентов. Руководитель клиники токсикологии и сепсиса Олег Шуба пояснил, что подавляющее большинство пациентов в отделении интенсивной терапии физически и не могут ни разговаривать, ни использовать какие-либо средства связи.

Чаще всего, как только пациент идет на поправку, его переводят в другие отделения и там - вместе с одеждой и ценными вещами, пациенту также возвращают его телефон, компьютер и другие устройства.

Бывают и случаи, когда пациент в отделении интенсивной терапии мог бы пользоваться, например, телефоном, но это не разрешено - в основном по соображениям безопасности.

"В тех ситуациях, когда пациент еще в сознании и полуадекватно способен оценить ситуацию, у нас есть специально предназначенные для этого телефоны, по которым можно общаться со своими родственниками через Whatsapp или Zoom.

Необходимо понимать, что нарушения жизненно важных органов могут возникнуть внезапно, и нам часто бывает сложно уследить еще и за тем, где там в простынях телефоны или зарядки.