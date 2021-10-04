Для некоторых Мари Бонапарт является пионером в изучении женской сексуальности, а для других она просто богатая женщина, которая имела связь с влиятельными людьми.

Мари Бонапарт (1882-1962) была родственницей Наполеона Бонапарта и принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы II.

Мари была титулованной принцессой, но ее больше интересовали женский оргазм и психоанализ. Она стала студенткой и в какой-то момент даже спасла Зигмунда Фрейда (австрийского невролога и психиатра еврейского происхождения, основателя психоанализа).

Самое главное, что Бонапарт была свободной женщиной. По словам ее биографов, она была разносторонней личностью, одинаково заметной в научных и аристократических кругах. И постоянно пыталась понять, как устроен женский оргазм.

Принцесса

Мария Бонапарт родилась в Париже в богатой и известной семье. Ее родителями были Мари-Феликс Бланк и французский принц Ролан Наполеон Бонапарт, внук брата императора Наполеона Бонапарта Люсьена Бонапарта. Ее дед, Франсуа Бланк, был успешным и очень богатым бизнесменом, который открыл казино Монте-Карло в Монако.

Но жизнь Мари Бонапарт была омрачена с первого дня. Она чуть не умерла при рождении, а ее мать скончалась всего через месяц после рождения дочери.

В детстве у Мари не было друзей. В отсутствие других детей в среде, в которой она жила, девочка была очень предана своему отцу, увлекавшемуся антропологией и географией. При этом она смертельно боялась матери отца, своей бабушки.

С ранних лет девочка была любопытной - Мари интересовалась наукой, литературой, письмом, а также своим телом.

Однажды одна из служанок девушки - Мимау - увидела, как Мари мастурбирует. "Это грех! Это плохо! Если ты будешь делать это, то умрешь", - сказала она ей, о чем Мари писала в своем дневнике много лет спустя, в 1952 году.

"Бонапарт утверждала, что перестала мастурбировать в возрасте восьми или девяти лет, потому что была напугана угрозой Мимау, которая говорила о расплате за эротическое удовольствие жизнью", - так в своем исследовании "Теория женской сексуальности Мари Бонапарт: фантазия и биология" написала исследователь Нелли Томпсон.

Мари была неуклюжим ребенком. Она ненавидела идею подчинения женщин мужчинам. Подростком она начала изучать языки, в основном английский и немецкий, но бабушка и отец запретили ей сдавать экзамены, несмотря на ее успехи.

"Они утверждали, что враги Бонапарта, республиканцы, могли намеренно вмешиваться в экзамены, чтобы попытаться унизить семью", - указала Томпсон, ссылаясь на дневник Мари Бонапарт.

Как пишет Томпсон, Мари тогда воскликнула: "Будь прокляты мое имя, титул и богатство! Особенно проклят мой пол! Если бы я родилась мальчиком, ничто не остановило бы меня!".

Мари Бонапарт не было еще 20 лет, когда у нее завязался роман с женатым мужчиной - одним из помощников отца. Все закончилось скандалом, шантажом и унижением. Мари согласилась выйти замуж за жениха, выбранного отцом. 12 декабря 1907 года в Афинах состоялась свадьба. У пары родились двое детей, принцесса Евгения и принц Пьер. Но их союз не был счастливым.

Брак продлился 50 лет, но Мари быстро поняла, что ее муж эмоционально связан с ее дядей, принцем Дании Вальдемаром. На тот момент она уже решила, что у нее будут любовники, но боялась, что не сможет получить удовольствие. В конце концов Мари нашла выход в науке.

Исследование женской сексуальности

Ею двигали жажда знаний и желание понять женскую сексуальность и оргазм.

В 1924 году Мари опубликовала свою работу "Заметки об анатомических причинах женской фригидности" под псевдонимом А. Э. Наржани.

"Она волновалась, что у нее не было оргазма во время секса", - говорит психоэндокринолог из Университета Эмори в США Ким Уоллен.

"Она не соглашалась с преобладающим в то время мнением, что женщина может испытывать оргазм только при стимуляции своего клитора", - отмечает Уоллен. Мари считала, что если женщина не испытывает оргазма во время полового акта, это может быть связано с ее анатомическими особенностями. Она выдвинула теорию о том, что чем ближе клитор женщины ко входу во влагалище, тем выше вероятность, что она испытает оргазм во время секса. Чтобы проверить свое предположение, в 1920-х годах она измерила расстояние между этими интимными частями тела у 243 женщин в Париже.

Согласно публикации Мари, "сбор данных не был систематическим, и, как ни странно, это происходило, когда женщина приходила на прием к врачу", - сказала Уоллен, которая в соавторстве с Элизабет Ллойд из Университета Индианы исследовала жизнь Бонапарт.

По их словам, Мари разделила полученные данные на три категории в зависимости от расстояния между входом во влагалище и клитором. "У Бонапарт была интересная гипотеза. Она была первой, кто предположил, что женщины имеют разное анатомическое строение, поэтому они испытывают разные ощущения во время секса", - сказала Ллойд. "Но в своей теории Мари уделяла особое внимание анатомии женщины, не принимая во внимание такие аспекты, как психологическая зрелость, душевный комфорт, независимо от того, была ли женщина невротична или фригидна", - добавила она.

Мари Бонапарт предположила, что если во время операции переместить клитор ближе ко входу во влагалище, это позволит женщине испытать оргазм во время секса.

К сожалению, ее выводы были ошибочными. "Результаты операции оказались плачевными. Некоторые женщины полностью потеряли чувствительность в этой области.

Однако Мари Бонапарт была настолько убеждена в своих исследованиях, что решила сама лечь под нож хирурга. Операция не удалась", - отметила Уоллен.

Однако это ее не остановило, и Бонапарт провела себе еще две операции. "Если вокруг клитора перерезать несколько нервных окончаний, чувствительность не увеличится. Напротив, будет обратный эффект", - говорит Ллойд. "Она считала, что женщина может получить оргазм во время полового акта только после операции", - добавила исследователь.

Дружба с Фрейдом

Неудачи не остановили Мари Бонапарт, и она продолжила искать ответ на вопрос, почему она не удовлетворена во время секса. В 1925 году она поехала в Вену, чтобы проконсультироваться с популярным тогда психоаналитиком Зигмундом Фрейдом, о котором много говорили в парижских медицинских кругах. "В дружбе с Фрейдом она нашла то, в чем так нуждалась - молодого "отца", которого можно было бы любить и лелеять", - писала Томпсон в своей работе.

Мари Бонапарт стала его пациенткой, вскоре они подружились, и по мере роста интереса к психоанализу Фрейд стал ее учителем. "Она была одной из первых, кто изучал психоанализ во Франции, особенно после знакомства с Фрейдом", - сказал BBC News Реми Амур из Лозаннского университета.

"Фрейд любил общаться с ней, потому что Мари не была ни роковой женщиной, ни ученым. На момент их первой встречи Фрейду было почти 70 лет, а Мари была интересной, образованной и богатой женщиной, которая спорила с ним", - добавил Амур. Мари Бонапарт стала важной фигурой в среде психоаналитиков Парижа и даже принимала пациентов, несмотря на свои обязанности принцессы.

Именно Мари спасла Фрейду жизнь, когда нацистская Германия оккупировала Австрию. Используя свои деньги и влияние, ей удалось договориться, чтобы Фрейд с семьей смог покинуть Вену и переехать в Лондон, где он жил до конца своих дней.

"В возрасте 82 лет я покинул свой дом в Вене после немецкого вторжения и переехал в Англию, где, надеюсь, смогу свободно провести остаток своей жизни", - сказал Фрейд BBC в интервью 1938 года.

Свободная женщина

Получив профессиональный опыт, Мари Бонапарт наконец бросила вызов своей теории женской сексуальности.

"Мари Бонапарт полностью отказалась от своих первоначальных идей, - говорит Уоллен. - Ее книга "Женская сексуальность", в которой она опровергла все свои первоначальные предположения, была опубликована в 1950 году. Она заявила, что анатомия не имеет отношения к этому и все дело в психологии. В то время ее опыт в психоанализе приближался к 25 годам".

Хотя Мари пересмотрела свои взгляды, Уоллен убеждена, что, несмотря на это, самая первая работа Бонапарт была выдающейся и она была прогрессивной женщиной.

Элизабет Ллойд считает Бонапарт удивительной личностью: "Она для меня героиня, хотя и была такой трагической личностью". В вопросе понимания женщинами сексуальности она намного опередила свое время, добавила Ллойд, отметив, что Мари была недовольна своим телом.

Реми Амур провел несколько лет в Париже, составляя каталог произведений Мари Бонапарт. По его словам, она была удивительной женщиной с обширными связями в литературных, политических и аристократических кругах.

По его словам, на самом деле она знала всех известных людей первой половины XX века. Мария Бонапарт в конце концов пришла к выводу, что ее взгляд на сексуальность был слишком патриархальным.