Что рисуют на латвийских стенах? Граффити, уже ставшие "лицом" страны

Этот стрит-арт - также "дело рук" художника Дайниса Руденса совместно с Эриком Цауне.
Олайне: "Эврика!"
В Олайне находится самое высокое граффити в Балтии - рисунок расположен на водонапорной башне высотой 40 метров. Авторы - снова местные художники Дайнис Руденс и Эрик Цауне.
В ходе работы было использовано более 350 баллончиков, а общая площадь рисунка составляет 600 квадратных метров.
На башне изображены нескольких людей, которые символизируют неутомимое стремление человека к росту и движению вверх.
Лиепая: "Море, ветер, девушка"
Лиепая смело могла бы стать латвийской столицей стрит-арта. Так, например, летом к многочисленным муралам города добавился еще один - на этот раз авторства известного во всем мире итальянского художника OZMO.
Для создания работы, площадь которой более 150 кв. м, художнику потребовалось 11 дней, 217 баллончиков с краской, один подъемник и тюбик солнцезащитного крема.
Чтобы понять задумку автора, не нужно быть подкованным в вопросах искусства - здесь и фигура Нептуна, символизирующая одно из главных достоинств города - море, и без перерыва дующий ветер, и три звезды, красующиеся на голове прекрасной девушки.
Кстати, это не первое граффити в городе, созданное рукой зарубежных художников. В 2018 году на территории Северных фортов появилась работа французского художника Al Sticking - портрет пожилой женщины, смотрящей в сторону моря. Еще один мурал из разряда must see.
Цесис: "Сила слов"
Автором граффити "Сила слов" тоже является Дайнис Руденс (да! он действительно автор большинства классных работ в Латвии). Замысел творца считывается легко (видимо, поэтому Руденса можно смело назвать "народным граффитистом") - человеческое лицо освещено ярким светом фонаря, а там, в темноте, скрытыми от посторонних остаются все несказанные слова, потайные мысли и мир фантазий. Красиво и звучит, и выглядит!
Виркены: Kiwie
Kiwie в представлении не нуждается. Популярный в странах Балтии уличный художник начал работать и в крупных форматах! Совсем недавно в Виркены появился огромный новый мурал с изображением известного всем латвийцам персонажа, давно ставшего народным.
Именно в этих краях художник провёл своё детство и юность!⠀
Бонус: квартал Таллинас
Адрес: вход на территорию квартала - с улицы Таллинас, 6, 10, и с улицы Миера, 34
Рижский Квартал на улице Таллинас отвечает всем критериям "хипстерского" района. Здесь есть модный бар "Ежик в тумане", шумит молодежь, постоянно проходят всевозможные мероприятия - то поэтические чтения, то перформансы, то выставки или концерты. Росписи на стенах окружающих построек точно не дадут пройти мимо. Можно часами разглядывать детали и делать красочные фотографии в Instagram.
Если вам нравится тема граффити, то прочитайте о том, как уличное искусство распространялось в СССР. Героем рубрики "Как это было: 90-е в Латвии" стал латвийский уличный художник Крыс (наст. имя - Вадим Мейкшанс). Он стоял у истоков зарождения хип-хоп-культуры в стране, где царила жесткая цензура. Никто никогда не видел лица Крыса. Он был неуловим, словно популярный ныне Бэнкси! За художником гонялись власти и милиция, и именно его везучесть породила массу баек и легенд.