Что рисуют на латвийских стенах? Граффити, уже ставшие "лицом" страны

Этот стрит-арт - также "дело рук" художника Дайниса Руденса совместно с Эриком Цауне.

Олайне: "Эврика!"

Адрес: ул. Веселибас, 7

В Олайне находится самое высокое граффити в Балтии - рисунок расположен на водонапорной башне высотой 40 метров. Авторы - снова местные художники Дайнис Руденс и Эрик Цауне.

В ходе работы было использовано более 350 баллончиков, а общая площадь рисунка составляет 600 квадратных метров.

На башне изображены нескольких людей, которые символизируют неутомимое стремление человека к росту и движению вверх.

Лиепая: "Море, ветер, девушка"

Адрес: ул. Паста, 24

Лиепая смело могла бы стать латвийской столицей стрит-арта. Так, например, летом к многочисленным муралам города добавился еще один - на этот раз авторства известного во всем мире итальянского художника OZMO.

Для создания работы, площадь которой более 150 кв. м, художнику потребовалось 11 дней, 217 баллончиков с краской, один подъемник и тюбик солнцезащитного крема.

Чтобы понять задумку автора, не нужно быть подкованным в вопросах искусства - здесь и фигура Нептуна, символизирующая одно из главных достоинств города - море, и без перерыва дующий ветер, и три звезды, красующиеся на голове прекрасной девушки.

ФОТО: Facebook/Liepāja

Кстати, это не первое граффити в городе, созданное рукой зарубежных художников. В 2018 году на территории Северных фортов появилась работа французского художника Al Sticking - портрет пожилой женщины, смотрящей в сторону моря. Еще один мурал из разряда must see.

Цесис: "Сила слов"

Адрес: ул. Раунас, 9

Автором граффити "Сила слов" тоже является Дайнис Руденс (да! он действительно автор большинства классных работ в Латвии). Замысел творца считывается легко (видимо, поэтому Руденса можно смело назвать "народным граффитистом") - человеческое лицо освещено ярким светом фонаря, а там, в темноте, скрытыми от посторонних остаются все несказанные слова, потайные мысли и мир фантазий. Красиво и звучит, и выглядит!

Виркены: Kiwie

Kiwie в представлении не нуждается. Популярный в странах Балтии уличный художник начал работать и в крупных форматах! Совсем недавно в Виркены появился огромный новый мурал с изображением известного всем латвийцам персонажа, давно ставшего народным.

Именно в этих краях художник провёл своё детство и юность!⠀

Бонус: квартал Таллинас

Адрес: вход на территорию квартала - с улицы Таллинас, 6, 10, и с улицы Миера, 34

Рижский Квартал на улице Таллинас отвечает всем критериям "хипстерского" района. Здесь есть модный бар "Ежик в тумане", шумит молодежь, постоянно проходят всевозможные мероприятия - то поэтические чтения, то перформансы, то выставки или концерты. Росписи на стенах окружающих построек точно не дадут пройти мимо. Можно часами разглядывать детали и делать красочные фотографии в Instagram.