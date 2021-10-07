Чт, 7.10.2021
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Эдгар Гоба, координато Национальной службы здравоохранения

Что рисуют на латвийских стенах? Граффити, уже ставшие "лицом" страны
А это где?

Уличное искусство вызывает много вопросов и споров. Пока одни разъезжают по стране в поисках эффектных муралов, другие называют художников стрит-арта вандалами, оскверняющими городскую архитектуру. Иногда провести границу между этими двумя мнениями действительно сложно (к тому же, как известно, о вкусах не спорят). Однако нельзя не принять тот факт, что уличное искусство давно стало неотъемлемой частью современной урбанистики. И хотя Латвия пока не может похвастаться большим количеством и разнообразием эффектных муралов, у нас есть несколько работ, которые точно стоят того, чтобы быть увиденными. 

"А это где?" - путеводитель RUS TVNET по недооцененным, необычным, но очень привлекательным местам в Латвии. Мы регулярно собираем маршруты для прогулок, места для отдыха и красивых фото в Instagram и с удовольствием рассказываем о них вам.

Рига: "Солнце, гром, Даугава"

Адрес: ул. Таллинас, 46

Этот мурал знаком каждому жителю Риги. Его создали известные в Латвии уличные художники KIWIE и RUDENS STENCIL (Дайнис Руденс) во время фестиваля Blank Canvas, популяризирующего культуру уличного искусства.

Как говорят сами авторы, в данной работе слилось воедино древнее и современное, тем самым наводя на мысли о вечных ценностях.

Граффити "Солнце, гром, Даугава" (Saule, Pērkons, Daugava) - это иллюстрация к латвийской патриотической хоровой песне, слова которой являются частью поэмы Райниса "Даугава".

Рига: "20 латов"

Адрес: ул. Бирзниека-Упиша, 18б

Во дворе Украинской школы находится своеобразный памятник 20-латовой купюре. Помните еще, как она выглядит? На ней был изображен Латвийский этнографический музей под открытым небом.

Этот стрит-арт - также "дело рук" художника Дайниса Руденса совместно с Эриком Цауне.

Олайне: "Эврика!"

Адрес: ул. Веселибас, 7

В Олайне находится самое высокое граффити в Балтии - рисунок расположен на водонапорной башне высотой 40 метров. Авторы - снова местные художники Дайнис Руденс и Эрик Цауне. 

В ходе работы было использовано более 350 баллончиков, а общая площадь рисунка составляет 600 квадратных метров.

На башне изображены нескольких людей, которые символизируют неутомимое стремление человека к росту и движению вверх.

Лиепая: "Море, ветер, девушка"

Адрес: ул. Паста, 24 

Лиепая смело могла бы стать латвийской столицей стрит-арта. Так, например, летом к многочисленным муралам города добавился еще один - на этот раз авторства известного во всем мире итальянского художника OZMO.

Для создания работы, площадь которой более 150 кв. м, художнику потребовалось 11 дней, 217 баллончиков с краской, один подъемник и тюбик солнцезащитного крема.

Чтобы понять задумку автора, не нужно быть подкованным в вопросах искусства - здесь и фигура Нептуна, символизирующая одно из главных достоинств города - море, и без перерыва дующий ветер, и три звезды, красующиеся на голове прекрасной девушки. 

ФОТО: Facebook/Liepāja

Кстати, это не первое граффити в городе, созданное рукой зарубежных художников. В 2018 году на территории Северных фортов появилась работа французского художника Al Sticking - портрет пожилой женщины, смотрящей в сторону моря. Еще один мурал из разряда must see.

Цесис: "Сила слов"

Адрес: ул. Раунас, 9

Автором граффити "Сила слов" тоже является Дайнис Руденс (да! он действительно автор большинства классных работ в Латвии). Замысел творца считывается легко (видимо, поэтому Руденса можно смело назвать "народным граффитистом") - человеческое лицо освещено ярким светом фонаря, а там, в темноте, скрытыми от посторонних остаются все несказанные слова, потайные мысли и мир фантазий. Красиво и звучит, и выглядит! 

Виркены: Kiwie

Kiwie в представлении не нуждается. Популярный в странах Балтии уличный художник начал работать и в крупных форматах! Совсем недавно в Виркены появился огромный новый мурал с изображением известного всем латвийцам персонажа, давно ставшего народным.

Именно в этих краях художник провёл своё детство и юность!⠀

Бонус: квартал Таллинас 

Адрес: вход на территорию квартала - с улицы Таллинас, 6, 10, и с улицы Миера, 34

Рижский Квартал на улице Таллинас отвечает всем критериям "хипстерского" района. Здесь есть модный бар "Ежик в тумане", шумит молодежь, постоянно проходят всевозможные мероприятия - то поэтические чтения, то перформансы, то выставки или концерты. Росписи на стенах окружающих построек точно не дадут пройти мимо. Можно часами разглядывать детали и делать красочные фотографии в Instagram. 

Если вам нравится тема граффити, то прочитайте о том, как уличное искусство распространялось в СССР. Героем рубрики "Как это было: 90-е в Латвии" стал латвийский уличный художник Крыс (наст. имя - Вадим Мейкшанс). Он стоял у истоков зарождения хип-хоп-культуры в стране, где царила жесткая цензура. Никто никогда не видел лица Крыса. Он был неуловим, словно популярный ныне Бэнкси! За художником гонялись власти и милиция, и именно его везучесть породила массу баек и легенд. 


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